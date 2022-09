Quinze minutes pour se réveiller, cinq autres décisives pour prendre le dessus et les vingt dernières passées à "gérer" l’écart. Branchée sur courant alternatif, l’équipe de France a eu du mal à se mettre dans le rythme lors de son troisième match de Coupe du Monde, disputé tôt ce dimanche (14h30 à Sidney, 6h30 à Paris). Mais elle a su trouver les ressources pour l’emporter contre le Mali (74-59) et prend provisoirement la tête de son groupe.

Brillantes contre l’Australie, larguées offensivement contre le Canada, les Bleues ne se sont pas forcément rassurées contre l’adversaire a priori le plus "faible" de la poule B. Elles ont assuré l’essentiel avec cette victoire. Un écart dessiné lors de la deuxième moitié du deuxième quart-temps, sous l’impulsion du duo formé par Marine Fauthoux et Iliana Rupert. Les deux jeunes joueuses ont multiplié les paniers lors d’un 9-2 passée en l’espace de quelques possessions. Du coup, l’EdF est revenue à la pause avec 10 longueurs d’avance (42-32). Une belle réaction après dix premières minutes très approximatives.

Salimatou Kourouma et Marieme Badiane lors de France - Mali en Coupe du monde le 25 septembre 2022 à Sydney Crédit: Getty Images

Toujours les mêmes lacunes pour les Bleues

En dedans, en manque de rythme, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont montré les mêmes limites que lors du dernier match. Elles ont notamment été dominées aux rebonds – une constante, même contre l’Australie – et elles ont donc laissé de (très) nombreuses deuxièmes chances à Sika Koné (18 points et surtout 18 rebonds, un record égalé en Coupe du Monde) et ses coéquipières. Le différentiel aux rebonds est criant après chaque rencontre : 41 prises à 36 pour le Mali, dont 16 offensives. Une lacune qui peut se payer chère contre des équipes plus talentueuses collectivement.

Surtout que ce n’est pas le seul défaut récurent de cette sélection française privée de plusieurs cadres. Les Françaises ont encore une fois peiné à mettre du mouvement en attaque. Le jeu est souvent haché, alors que la balle circulait si bien sur certaines séquences lors du match d’ouverture contre le pays hôte. Du coup, quand ça ne va pas, la balle se concentre dans les mains de Gabby Williams, obligée de se débrouiller seule pour aller marquer un panier. Ce qu’elle fait plutôt bien depuis le début de la compétition. L’arrière de Seattle a fini meilleur marqueur des siens pour la troisième fois d’affilée en compilant cette fois-ci 14 points en plus de ses 7 rebonds et 6 passes décisives. Elle a même inscrit des tirs très compliqués, comme ce flotteur de loin au moment où le Mali essayait de recoller dans le troisième quart-temps (55-43).

Deux gros chocs en approche

Il y a tout de même du positif à retenir. Les Bleues ont su accélérer à chaque fois que leurs adversaires sont revenus sous les 10 points. Parfois par Migna Touré, 10 points en sortie de banc, ou sur ce panier primé de Sarah Michel dans les dernières minutes (68-57). Il est intéressant de souligner également la montée en puissance progressive d’Iliana Rupert. Arrivée tard en Australie après avoir fêté son titre de championne WNBA, la joueuse de 21 ans commence à prendre ses marques. Elle a signé 8 points, 5 rebonds et 3 contres. Son apport sera déterminant lors des prochains matches. Parce que le plus dur commence presque pour l’équipe de France. Elle va défier coup sur coup le Japon, médaillé d’Argent aux Jeux Olympiques, lundi, puis la Serbie, championne d’Europe en titre, mardi. Deux duel au sommet qu’il faudra négocier du mieux possible pour maximiser les chances de terminer parmi les deux premières du groupe et donc d’éviter Team USA en quarts de finale.

