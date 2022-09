Ce devait être un match facile, c'est devenu un match record. Les Etats-Unis ont battu lundi à Sydney le record de points de l'histoire du Mondial féminin de basket elles en ont inscrit 145 contre la Corée du Sud. Soit deux de plus que la précédente marque, vieille de 32 ans.

Les Américaines, déjà qualifiées pour les quarts, l'ont emporté 145 à 69 dans leur quatrième match de la poule A et effacent ainsi des tablettes le record du Brésil datant de 1990 (143-50 contre la Malaisie). D'autres statistiques de ce festival donnent le tournis: 56 à 20 au rebond et 216 d'évaluation collective pour les Etats-Unis, dont 35 pour Brionna Jones (24 pts, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 contres) et 30 pour A'ja Wilson (20 pts, 8 rbds), deux intérieures.

