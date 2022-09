qui récompense le long chemin parcouru depuis août (début de la préparation, NDLR)", s'est réjoui le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. C’était une entrée en matière corsée, surtout pour un groupe inexpérimenté. L’équipe de France s'en est accommodée avec brio. Les Bleues ont remporté leur premier match du Mondial, ce jeudi à Sydney , face à une équipe d’Australie étouffée sur ses terres (57-70). Un succès "(début de la préparation, NDLR)", s'est réjoui le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

"L'équipe s'est vraiment comportée en équipe, a fait preuve de caractère, poursuit le coach tricolore. Les filles se sont battues. On savait pas que ce ne serait pas facile face à l'Australie chez elle." Qui plus est avec les absences d'une leader charismatique comme Sandrine Gruda et de la star Marine Johannès, et la sortie de retraite galvanisante - pour le camp d'en face - de Lauren Jackson (41 ans).

"Maturité" et "plaisir"

"L'Australie, chez elle, avec le retour de Lauren Jackson... nous savions que beaucoup de choses seraient contre nous", raconte Gabby Williams, très en vue (23 points à 10/15). Le tout sans tirer la couverture à elle : "On a fait preuve de beaucoup de maturité, malgré les nombreuses absences. Nous sommes une équipe jeune. Je me suis servie de l'énergie de mes coéquipières, tout le monde a contribué à la victoire."

"Nous voulions prendre du plaisir. Ce matin (jeudi), nous nous sommes dit : 'Peu importe ce qu'il se passe, restons soudées'. Je suis fière et agréablement surprise, avoue la Franco-Américaine de 26 ans, médaillée de bronze l'été dernier à Tokyo avec les Bleues. "C'est très bon signe pour la suite", ajoute-t-elle. La suite ? C'est le Canada, ce vendredi, à 10h (heure française) pour faire un pas de plus vers les quarts.

Avec AFP.

