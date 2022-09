"Forcément on est déçues, le match est resté serré. Quand on voit cette équipe de Chine on se dit qu’on n’est pas loin" lançait la meneuse Marine Fauthoux ai micro de BeIN Sport. Certes, le miracle n’a pas eu lieu ce mardi en Australie. Pour la sixième défaite consécutive à ce stade de la compétition , les Bleues s’arrête en quarts de finale. Pourtant, l’Equipe de France n’a pas été totalement surclassée par la Chine, à priori largement au-dessus. De quoi susciter de la déception dans les premières réactions françaises.lançait la meneuse Marine Fauthoux ai micro de BeIN Sport.

A l’image de Marine Fauthoux, brillante ce jeudi (19 points), les Françaises ont montré une bonne agressivité qui leur a permis de bien rentrer dans le match. Mais ça n’a pas suffit face à des Chinoises quand même plus solides. "L’écart ne reflète pas le match mais c’est vrai qu’il nous manque un peu d’adresse, notamment en fin de match. On savait que ça allait être un match intense et on fait quand même un bon match. Je pense même qu’il y avait le moyen de passer mais c’est plein de petits détails qui font que ça ne marche pas aujourd’hui" regrettait Sarah Michel à la fin du match, toujours pour BeIN.

Manque d'expérience

Un gros détail, la précision a été un point noir pour les Bleues ce jeudi (44% au tir contre 54% pour la Chine). Mais ce n’est pas la seule chose qui a manqué pour gagner. "Le match s’est joué à des détails mais aussi à la maturité. On ne va pas rougir, les joueuses ont donné tout ce qu’elles avaient. L’effort était là mais on est tombés contre une belle équipe chinoise et on paie un peu l’inexpérience" analysait Jean-Aimé Toupane.

L’entraîneur français garde tout de même du positif de ce Mondial en Australie. "C’est un bilan positif avec les absences qu’il y avait. Forcément c’était inespéré d’atteindre les quarts de finale avec l’équipe qu’on avait donc c’est positif, même si on aurait voulu aller un peu plus loin " concluait-il.

