La campagne de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2019 en Chine (31 août - 15 septembre) va bientôt débuter. Dans le cadre de la préparation de l'événement, Vincent Collet a dévoilé sa préliste de 15 joueurs ce mercredi à Paris. Une liste qui sera réduite à 12 joueurs pour le tournoi. Si le coach des Bleus et de Strasbourg a prôné la continuité, on notera une seule nouveauté : la présence de Frank Ntilikina, qui fera ses grands débuts en équipe de France A après avoir été sacré lors de l'Euro U18 en 2016.

"Pour chaque poste, on voulait un véritable défenseur, a commenté le coach des Bleus sur RMC Sport. On a souffert dans ce domaine à l'Euro 2017. Frank est d'abord un spécialiste défensif." A la mène, le meneur des Knicks sera accompagné de deux habitués : Andrew Albicy et Thomas Heurtel.

Collet reste fidèle à ses hommes

Pour le reste, Collet a gardé sa confiance aux mêmes éléments qui ont disputé l'Euro 2017 ainsi qu'aux joueurs NBA et Euroligue disponibles. Après avoir manqué l'Euro, le pivot du Utah Jazz, Rudy Gobert, et l'ailier des Charlotte Hornets, Nicolas Batum, font donc leur grand retour en équipe de France. "Rudy Gobert vient d'être élu meilleur défenseur de la NBA, a commenté le sélectionneur. Notre défense à l'Euro n'était pas à la hauteur. On sait que Rudy est un ancrage défensif. Il l'est pour les Jazz, il le sera pour nous. Son retour est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France", s'est-il réjoui.

Du côté des arrières, on retrouve naturellement les sélections d'Evan Fournier, auteur d'une très bonne saison avec le Magic d'Orlando, et de Nando De Colo, vainqueur de son deuxième titre en Euroligue le 19 mai dernier avec le CSKA Moscou.

La préliste des 15 :

Meneurs : Thomas Heurtel, Andrew Albicy, Frank Ntilikina

Arrières : Nando De Colo, Evan Fournier, Paul Lacombe

Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot, Axel Toupane

Ailiers forts : Louis Labeyrie, Amath Mbaye, Adrien Moerman