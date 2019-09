La Serbie et l'Espagne continuent de se balader. Lundi à Foshan, pour leur deuxième match de la Coupe du monde de basket, les Serbes ont largement battu les Philippines sur le score fleuve de 126 à 67. Pour leur entrée en lice, les Serbes avaient écrasé l'Angola, 105 à 59. Sacha Djordjevic a fait tourner son effectif mais ses stars n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps sur le parquet pour laisser de grosses lignes de stats : 20 points en 15 minutes pour l'intérieur de Sacramento Nemanja Bjelica ou encore 11 points, 7 rebonds et 7 passes pour le pivot All Star de Denver Nikola Jokic en 18 minutes.

Les vice-champions olympiques, du monde et d'Europe passeront leur premier test mercredi contre l'Italie, qui a dominé les Angolais (92-61), avec 17 points de Marco Belinelli dans ce groupe D.

Scola deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Mondiaux

Autre grand favori pour l'accession au dernier carré dans cette partie du tableau, l'Espagne a également remporté son deuxième succès contre Porto Rico (73-63). Ils ont fait la différence dans le troisième quart-temps (21-10) après avoir été mené d'un point à la pause. Le récent champion de la NBA Marc Gasol (Toronto), leader de l'équipe en l'absence de son frère aîné Pau, blessé, a terminé meilleur marqueur (19 points) devant le futur meneur de Phoenix Ricky Rubio (17 points).

A Wuhan (groupe B), Luis Scola est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Mondiaux lors de la victoire de l'Argentine sur le Nigeria (94 à 81). Avec 23 points, le champion olympique de 2004 a porté son total à 611. A bientôt 40 ans, il ne dépassera pas le légendaire brésilien Oscar Schmidt (906).

Dans le groupe A, le moins relevé, à Pékin, la Chine a subi sa première défaite face à la Pologne. Le pays organisateur devra battre le Venezuela mercredi pour passer au deuxième tour. Mateusz Ponitka a inscrit 25 points pour la Pologne et l'Américain A.J. Slaughter, qui jouait cette saison à Villeurbanne, 22 points.