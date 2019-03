A quelques mois du Mondial de basket, le tirage au sort qui aura lieu demain à Shenzhen (à partir de 11h45 heure française) devrait être favorable à l'Equipe de France. Troisième au classement de la FIBA, la France est dans le premier chapeau avec la Chine, pays organisateur, les États-Unis, tenants du titre, et l'Espagne (n°2 mondial).

Finir dans les deux premiers

Même si Kobe Bryant, chargé du tirage, a la main lourde, la France pourrait tomber, par exemple, avec la Turquie (chapeau 4), l'Allemagne (chapeau 5) et la Tunisie (chapeau 8), des adversaires tous à sa portée. Si le sort est plus clément, elle pourrait être avec le Venezuela, l'Iran et la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, il faudra finir dans les deux premiers.

Les choses devraient se corser très nettement au deuxième tour de poule. Ce sont de nouveau les deux premiers de chaque groupe qui continueront vers les quarts de finale. Les demi-finales et la finale (le 15 septembre) auront lieu à Pékin.

Les Bleus restent sur du bronze

La France disputera ses trois premiers matches à Canton (groupe C) ou à Shenzhen (groupe G). Les Chinois sont sûrs de jouer à Pékin et les Américains à Shanghai.

Les Bleus ont obtenu leur meilleur résultat, une médaille de bronze, lors de la dernière édition, en 2014 en Espagne.

Depuis, le Mondial a été décalé d'un an vers l'année pré-olympique. Il est désormais qualificatif pour les JO. Les sept premiers iront directement à Tokyo avec le Japon. Les quatre tickets restants seront attribués lors de Tournois de qualification olympique (TQO).