Défense, mène, Fournier - De Colo… Pour les Bleus, tout se jouera là

L'ambition est claire. Les Bleus sont en Chine pour décrocher leur billet pour les Jeux Olympiques. Pour cela, ils parlent de podium et devront surtout finir dans les deux premières nations européennes, condition obligatoire pour obtenir le fameux sésame. La mission ne sera pas évidente.

L'équipe de France, qui reste sur un échec cuisant à l'Euro 2017, le sait bien. Son tableau n'arrange rien avec un possible quart de finale contre les Etats-Unis ou la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Et si les hommes de Vincent Collet sont déjà dans l'obligation de bien négocier cette entrée en matière face à l'Allemagne de Dennis Schröder pour conserver toutes leurs chances d'aller en quarts de finale, les clefs de ce tournoi tricolore sont connues.

Une défense retrouvée

Rudy Gobert et Nicolas Batum sont de retour. Et dans leur sillage, la France compte bien retrouver l'une des forces de ses succès passés : sa défense. Pour aller le plus loin possible, les Tricolores vont devoir fermer les vannes. La présence de Gobert change évidemment la donne. Grâce au pivot du Jazz - le meilleur défenseur des deux dernières saisons NBA s'il vous plait -, la raquette tricolore prend tout de suite une autre dimension. Et avec une sélection qui compte d'autres spécialistes comme Batum, Axel Toupane ou encore Frank Ntilikina et Andrew Albicy, il y a de quoi limiter les attaques adverses. On a vu pendant les matches de préparation qu'il y avait un retour du bloc bleu. Mais c'est à confirmer et à améliorer dès dimanche.

Une mène qui doit lever les doutes

La blessure de Thomas Heurtel pendant la préparation a laissé une zone d'ombre. Sans le meneur du FC Barcelone, le poste 1 des Bleus présente moins d'assurance. Sur les parquets chinois, Frank Ntilikina et Andrew Albicy vont s'y relayer. Ils ont les armes pour poser des soucis à leurs adversaires en défense. Leur capacité à prendre la direction de l'attaque tricolore et avoir un rendement offensif efficace laissent plus songeur. Mais Nando De Colo devrait assurer quelques minutes à ce poste pour compenser tout ça et notamment dans le money time. Dans tous les cas, il va falloir que Ntilikina, souvent jugé trop timide en attaque en NBA, et Albicy haussent le ton tout au long de la compétition, notamment quand des clients en face vont se présenter, on pense par exemple aux Etats-Unis avec Kemba Walker ou encore l'Australie avec Patty Mills.

Et un poste 3 aussi

C'est un poste qui a longtemps été une valeur sûre de l'équipe de France. Pendant tant d'étés, il n'y avait pas de questions à se poser : Boris Diaw était toujours là et Florent Pietrus était en relais. Mais voilà, les deux piliers des Bleus ont quitté le navire ces dernières années. Pour tourner la page, l'équipe de France comptait sur Adrien Moerman, qui avait tous les atouts pour prendre les choses en main avec son activité. Son forfait durant la préparation a du coup tout changé. Sans lui, Vincent Collet s'appuie sur Louis Labeyrie (Valence) et Amath M'Baye (Karsiyaka SK) alors que Nicolas Batum peut rendre quelques services à ce poste d'ailier-fort. Sur le papier, c'est moins fort. Et amène moins de certitudes. La France aura pourtant besoin d'un poste 4 digne de ce nom pour viser le podium.

Des scoreurs qui règlent la mire

Un parcours à la hauteur des espérances passera par une défense de fer. Ça, c'est entendu. Mais il va bien falloir alimenter la marque. Et pour cela, Vincent Collet compte sur deux éléments clefs : Evan Fournier et Nando De Colo. L'arrière d'Orlando a déjà pris feu en préparation, notamment contre l'Italie avec ses 29 points. Et le nouveau joueur du Fenerbahçe va être attendu en sortie de banc. Leur capacité à frapper, et notamment à débloquer des situations en ajustant la mire de loin, sera déterminante, tout comme le shoot longue distance de Batum s'il sort de son rôle de facilitateur.