La préparation du Mondial débute pour les Bleus. A un mois de la compétition, qui se tiendra en Chine du 31 août au 15 septembre, l'équipe de France est réunie depuis ce week-end à Paris. Avec en son sein, notamment, Rudy Gobert et Evan Fournier, joueurs majeurs de leurs franchises NBA respectives (Utah Jazz et Orlando Magic).

Absent du dernier Euro, en 2017, pour soigner son genou et sa cheville droite, Rudy Gobert a cette fois répondu à l'appel "sans hésitation" comme il l'a expliqué ce lundi lors d'un point presse à l'INSEP. "L'équipe de France est aussi importante que ma carrière NBA, a-t-il déclaré. Même si c'est la NBA qui me fait vivre, le fait de pouvoir défendre les couleurs de mon pays avec un groupe que j'apprécie reste un grand honneur."

Objectif JO de Tokyo

Gobert vient d'être élu meilleur défenseur de l'année lors des deux dernières saisons dans la Grande Ligue. Le pivot de 27 ans sera un atout indéniable dans la peinture pour les Bleus. Même si Fournier, taquin, s'est amusé de son apport, considérant que c'était avant tout "un blagueur de plus dans le vestiaire." Mais l'arrière du Magic s'est vite ravisé : "Plus sérieusement, tu as un gars qui fait 2,20 m (2,16 m, ndlr) dans la raquette, qui aime défendre, qui prend des rebonds, qui contre... Donc oui, ça change une équipe."

De quoi viser très haut ? "L'objectif, c'est de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo" s'est contenté d'avancer le sélectionneur, Vincent Collet. Pour obtenir un billet direct pour le Japon à l'été 2020, les Bleus devront figurer parmi les deux meilleures nations européennes à l'issue de ce Mondial. Autre possibilité : terminer dans les 16 premiers du Mondial et remporter l'un des quatre tournois de qualification olympiques (six équipes chacun) juste avant les Jeux, en juillet 2020.

Gobert, double tenant du titre de "défenseur de l'année" en NBAEurosport

" Tu crois vraiment que James Harden a envie de venir ? "

Pour ce faire, l'équipe de France pourra donc s'appuyer sur un effectif solide, mais dont le problème majeur risque d'être l'absence d'un patron incontestable. Nicolas Batum (30 ans) ou encore Nando de Colo (32 ans) ont le profil mais Tony Parker ne se remplace pas en un claquement de doigts. "Mon rôle va évoluer vers celui d'un leader. Les jeunes vont me regarder comme un ancien, même si je ne me considère pas encore comme un ancien" a souri Gobert, à l'évocation de son statut.

De leurs côtés, les Etats-Unis semblent très loin de ce type de préoccupation, forts de leur marge sur la concurrence et favoris bien qu'amputés de nombreuses stars pour cette compétition. Evan Fournier a été interrogé à ce sujet, par nos confrères de Basket-Infos. Et il s'est montré loquace : "Les mecs (de Team USA) nous mettent branlée sur branlée chaque année (…) Tu crois vraiment que James Harden a envie de venir ? Tant qu'on ne les tape pas, non." Le tout avant de rappeler "qu'ils n'arrivent pas avec une équipe de pitres" et "avec deux All-Star en meneurs, Kemba Walker et Kyle Lowry." Le camouflet des Jeux d'Athènes en 2004 (médaille de bronze), dans la foulée de celui du Mondial 2002 (défaite dès les quarts), avait effectivement poussé les Etats-Uniens à serrer la vis. Jusqu'au prochain revers ?