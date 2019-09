Les Bleus attendaient un vrai test et ils y ont eu droit. Au terme d'un match âprement disputé, les Français sont venus à bout de la Lituanie (78-75), samedi à Nankin, et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Après un excellent début de match des hommes de Vincent Collet, il a fallu qu'Evan Fournier (24 points) et Nando De Colo (21 pts) prennent leurs responsabilités pour éviter aux Tricolores de jouer leur qualification lundi contre l'Australie.

Les cadres au charbon

Ils étaient attendus au tournant pour leur première grosse opposition du Mondial. Les joueurs cadres des Bleus ont répondu présent. Dès le début de match, Evan Fournier a montré qu'il était le patron de l'attaque tricolore en inscrivant les deux premiers paniers de son équipe, avant le réveil tant attendu de Nicolas Batum, discret dans les stats depuis le début de la compétition.

Le capitaine des Bleus a bien choisi son match pour retrouver son adresse perdue. L'ailier des Hornets est rentré aux vestiaires avec 9 points avant de disparaître quelque peu des radars en deuxième mi-temps. Un second acte dans lequel Nando De Colo a été impérial. L'arrière de Fenerbahçe a fini la rencontre avec la meilleure évaluation (18). Ses interventions défensives décisives en fin de match ont permis à Evan Fournier d'avoir les dernières cartouches en attaque pour crucifier les Lituaniens.

Rudy Gobert a lui gardé la même constance que lors du premier tour, en terminant à 9 points et 8 rebonds dans son duel avec Jonas Valanciunas (18 pts). Le pivot du Jazz est parvenu à museler l'intérieur de Memphis, qui a dû attendre l'entrée en jeu de Vincent Poirier pour réellement s'illustrer. Rudy Gobert étant victime de ses fautes (4).

