L'Espagne a connu quelques frissons mais a évité la sortie de route. Portés par un grand Ricky Rubio en fin de rencontre (19 points), les frères Willy et Juancho Hernangomez et l'expérimenté Rudy Fernandez, la Roja s'est logiquement imposée contre la Pologne, menant toute la rencontre et ne tremblant qu'à de rares occasions.

Pour retrouver la finale du Mondial, qu'il n'ont plus disputée depuis leur sacre en 2006, les Espagnols affronteront soit l'Australie soit la République tchèque, dernière affiche des quarts mercredi (15h00) à Shanghai.

Avec cette qualification pour les demi-finales, les Espagnols ont fait un grand pas vers les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En cas d'élimination de la France ou de la République tchèque, ils seront assurés de prendre l'un des deux tickets réservés aux nations européennes.