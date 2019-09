Une formalité pourrait-on dire. Les Bleus de Vincent Collet ont parfaitement conclu leur phase de poule avec une large victoire (90-56) face à la République dominicaine. Nando De Colo a terminé meilleur scoreur (15 points) d'une rencontre marquée par l'intervention des arbitres lors d'un moment de tension en début de deuxième mi-temps. Seul Louis Labeyrie, blessé à la cuisse, n'a pas joué. Les Bleus partent à Nankin pour affronter l'Australie et la Lituanie lors du deuxième tour afin de se qualifier pour les quarts de finale de ce Mondial.

De la même manière que face à l'Allemagne, l'équipe de France ne pouvait pas mieux entamer sa rencontre, avec un 9-0 d'entrée de jeu, grâce notamment à un très bon Evan Fournier. Malgré un temps mort rapidement pris par leur coach, les Dominicains n'ont inscrit leur premier panier qu'après 5 minutes de jeu. Asphyxiée par la défense française sous l'impulsion de Frank Ntilikina, la République dominicaine en était à 12 ballons perdus à la pause. Autant de cartouches que Mathias Lessort et Rudy Gobert se sont empressés de convertir dans la raquette adverse. Les deux intérieurs français ont inscrit chacun 7 points, assorti de 4 rebonds pour le pivot du Jazz, toujours aussi dominateur sous le panier que durant ses deux premiers matchs. Les Français sont donc rentrés au vestiaire l'esprit tranquille avec un matelas de 22 points d'avance.

Faute technique pour Fournier

Après 20 minutes sérieuses mais quelque peu tendues, les esprits se sont échauffés à la suite d'un écran un peu trop appuyé de Rudy Gobert. Evan Fournier et Eloy Vargas en sont venus aux mains avant que les arbitres ne viennent séparer les joueurs. Bilan : trois fautes anti-sportives (Gobert, Vargas et M'Baye) et une faute technique pour l'arrière du Magic. Suite à cet incident venu ternir une prestation jusque-là très propre des Français, il a fallu un poster-dunk de Mathias Lessort pour remettre les Bleus dans le match. L'intérieur du Bayern Munich a profité de l'absence de Louis Labeyrie (cuisse) pour se montrer (11 pts, 13 d'éval), tout comme Frank Ntilikina qui a confirmé qu'il avait certainement pris la place d'Andrew Albicy dans le 5 de départ de Vincent Collet.

La fin de match n'a été qu'une formalité. Nicolas Batum n'est toujours pas à son meilleur niveau mais les prochaines rencontres face à la Lituanie (samedi) et l'Australie (lunid) pourraient lui permettre de se montrer davantage. Pour le moment, Nando De Colo et Evan Fournier assurent l'apport offensif. Et le collectif tricolore semble prêt à rentrer dans le dur de la compétition face aux plus grosses nations mondiales.