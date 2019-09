Les Etats-Unis peuvent remercier Cedi Osman. L'ailier turc de Cleveland a été le héros malheureux de la Turquie. A deux reprises, il a craqué alors que les Turcs avaient les cartes en mains pour plier ce match et s'offrir un coup de tonnerre dans ce Mondial 2019. Au final, Team USA s'en est sorti. De justesse et de manière presque inespérée. Mais à l'issue de la prolongation, les Américains ont bien assuré l'essentiel avec cette deuxième victoire en Chine (93-92).

Cedi Osman aura sûrement des regrets pendant très longtemps. Déjà maladroit au tir malgré ses 15 points (27%), le joueur des Cavs a surtout été décisif de la pire des manières dans les moments clefs. A la fin du temps réglementaire et alors que la Turquie menait de deux points à une seconde du terme (81-79), il a offert trois lancers à Jayson Tatum, qui en a profité pour égaliser même s'il en raté un. Et dans le money time de la prolongation, Osman avait l'occasion de tuer le match aux lancers à 9 secondes de la fin. Mais il a manqué ses deux lancers. Et a ensuite vu Kris Middleton en marquer deux pour offrir la victoire aux tenants du titre.