On connaît les douze Bleus qui participeront au Mondial de basket en Chine à partir de dimanche. Les meneurs Théo Maledon et Élie Okobo sont les deux derniers joueurs écartés de la liste. Le sélectionneur Vincent Collet a choisi de ne partir qu'avec deux meneurs de métiers, Andrew Albicy et Frank Ntilikina, une option qu'il ne privilégiait pas au début de la préparation.

"Théo était gêné à l'épaule et n'a pas pu défendre pleinement ses chances pendant le tournoi de Shenyang et Élie Okobo (...) ne m'a pas convaincu pour être le troisième meneur", a expliqué Collet. L'arrière Nando De Colo sera chargé d'assurer des relais au poste de meneur en cas de besoin. L'arrière Paul Lacombe et l'intérieur Louis Labeyrie, qui paraissaient aussi en balance, font partie de la liste définitive.

La France jouera son premier match contre l'Allemagne dimanche à Shenzhen.

La liste des douze:

Meneurs: Andrew Albicy, Frank Ntilikina

Arrières: Evan Fournier, Nando De Colo, Paul Lacombe

Ailiers: Nicolas Batum, Axel Toupane

Ailiers forts: Amath M'Baye, Mathias Lessort, Louis Labeyrie

Pivots: Rudy Gobert, Vincent Poirier