Trois matches pour entrer dans les douze : certains Bleus vont jouer gros

Les Bleus voudront monter en puissance après deux rencontres peu significatives, la première perdue contre la Turquie (74-69) après seulement quelques jours de stage le 5 août à Pau, et la deuxième gagnée face à la modeste Tunisie le 7 août à Toulouse (94-56). Le sélectionneur Vincent Collet va devoir réduire son groupe - sans doute à treize noms dans un premier temps - avant le départ en Chine, pour se rapprocher de la liste définitive des douze qui seront sur la feuille de match face à l'Allemagne le 1er septembre à Shenzhen (sud), dans un premier match du Mondial déjà crucial.

L'une des incertitudes concerne le poste de troisième meneur depuis le forfait de Thomas Heurtel, opéré du genou et absent de quatre à six mois. Élie Okobo (Phoenix Suns) a été rappelé pour rejoindre Andrew Albicy et Frank Ntilikina. Mais le jeune Théo Maledon, en théorie simple partenaire d'entraînement des 15 présélectionnés, est aussi candidat. Le Villeurbannais, âgé de 18 ans, a joué 15 minutes et inscrit 14 points contre la Tunisie. Amath M'Baye et Louis Labeyrie sont aussi à la lutte pour une place à l'intérieur.

Les Français termineront leur préparation par un tournoi à Shenyang

Le groupe récupère Nando De Colo, et Axel Toupane, tous deux mis au repos pendant deux semaines pour des lésions musculaires au mollet droit. Les Français termineront leur préparation par un tournoi à Shenyang (nord de la Chine) où ils affronteront la Nouvelle-Zélande (24 août), l'Italie (25 août) et la Serbie (27 août).

Au Mondial, les Bleus joueront deux phases de poule, la première à Shenzhen contre l'Allemagne, la Jordanie et la République dominicaine, et la deuxième à Nankin contre les deux premiers d'un groupe très relevé (Australie, Lituanie, Canada, Sénégal) avant, si tout va bien, de disputer un quart de finale.