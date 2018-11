Mondial 2019 : les Français valident leur ticket pour la Chine

L'équipe de France masculine s'est qualifiée pour le Championnat du monde 2019 en Chine (31 août-15 septembre) grâce sa victoire en République tchèque 79 à 65 vendredi soir. Les Bleus ont enregistré à Pardubice leur huitième victoire en neuf rencontres de qualification, et sont assurés de terminer dans les trois premiers de leur groupe, condition pour voir la Chine à la fin de l'été 2019.

La France a décroché sa première médaille mondiale en 2014 en Espagne, du bronze pour une équipe emmenée par Boris Diaw, l'emblématique capitaine qui a pris sa retraite internationale en septembre 2018, deux ans après celle de la star Tony Parker, qui a raccroché avec les Bleus après la sortie en quart de finale des Jeux olympiques 2016 à Rio.

Amath M'Baye brille pour sa première

En Chine, les Français tenteront d'effacer le flop du Championnat d'Europe en 2017 (élimination en 8es de finale contre l'Allemagne), d'autant plus que les deux meilleures nations européennes au Championnat du monde valideront leur billet pour les JO 2020 à Tokyo.

En République tchèque, Vincent Collet a dû composer avec de nombreuses absences, entre des joueurs NBA et Euroligue retenus par leurs clubs et une cascade de blessures. Et c'est un novice sous le maillot bleu, Amath M'Baye, qui s'est mis dans la lumière en République tchèque, avec 18 points pour sa première sélection, meilleur marqueur français de la rencontre.