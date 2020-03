Le match d'Eurocoupe de basket entre Monaco et Kazan aura lieu à huis clos mercredi (19h30) en Principauté à cause du coronavirus, a annoncé le club. La "Roca Team", surnom de l'équipe monégasque, a pris cette mesure "pour se conformer aux instructions du gouvernement princier" qui visent à limiter la propagation du Covid-19. Seuls les personnels de sécurité et de maintenance, l'encadrement des deux équipes et les personnes travaillant à la retransmission télévisée du match pourront accéder à la salle Gaston-Médecin d'une capacité de 3 700 places.

Monaco, leader du Championnat de France, n'a pas pu jouer dimanche à l'Astroballe de Villeurbanne pour la même raison. Le club doit maintenant décider du sort du match au sommet contre le coleader Dijon prévu samedi soir.