Milwaukee a trouvé Donovan Mitchell sur sa route vendredi. L'arrière du Jazz de Utah a planté 32 points pour faire tomber le prétendant de l'Est. La franchise des Mormons ont réussi à planter la bagatelle de 25 paniers à 3-points, record pour cette équipe qui est devenue la première à voir 5 joueurs à en entrer au moins 4 dans une partie.

Une réussite à 47% derrière l'arceau qui a plombé les espoirs de victoire des Bucks, pourtant emmenés par des inspirés Giannis Antetokounmpo (35 points) et Khris Middleton (32). Une victoire qui fait du bien au Jazz, battu ces deux derniers matches à New York face aux Nets et aux Knicks.