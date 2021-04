Verra-t-on deux Françaises de plus en WNBA la saison prochaine ? Iliana Rupert, l'intérieure de 19 ans, et Marine Fauthoux, meneuse de 20 ans, ont été draftées dans la grande ligue américaine. Rupert a été choisie par les Aces de Las Vegas en 12e position, soit au premier tour, quand Fauthoux a dû attendre le troisième et le 29e choix pour voir son nom appelé par les New York Liberty.

Iliana Rupert, fille de l'ancien international Thierry Rupert décédé en 2013, pourrait décider de tenter l'aventure dès cette saison selon plusieurs sources. Du haut de son 1,93 m à 19 ans, Rupert a brillé cette saison en Euroligue avec Bourges au point d'être élue meilleure jeune joueuse de la compétition. Aux Aces, Rupert tombe dans une équipe très solide puisqu'elle vient d'être battue en finale WNBA par Seattle.

Pour Fauthoux, fille de Freddy Fauthoux, la donne est un peu différente puisque sa sélection est un peu une surprise. Selon plusieurs médias, elle n'envisage pas de rejoindre New York cet été alors qu'elle figure, comme Rupert, dans les 16 Françaises qui doivent disputer l'Euro (17-27 juin). Pour rappel, la WNBA est très différente de la NBA et une sélection au premier tour ne signifie pas un contrrat garanti.

