Dusan Ivkovic est décédé jeudi à Belgrade à l'âge de 77 ans. KSS ne donne aucun détail sur les causes du décès du légendaire entraîneur de la sélection de basket-ball yougoslave et serbe. Selon la chaine de TV privée N1, Ivkovic a succombé à "un oedème pulmonaire et un herpès". Dusan Ivkovic était né le 29 octobre 1943 à Belgrade et a fait ses débuts en tant que joueur au sein du club Radnicki Belgrade.

En 1988, il a pris les reines de la sélection yougoslave de basket-ball et remporté trois championnats d'Europe -- 1989 à Zagreb, 1991 à Rome et 1995 à Athènes -- et un championnat du monde en 1990 en Argentine. Dusan Ivkovic a dirigé une des plus glorieuses génération du basket régional avec notamment les Croates Drazen Petrovic, Dino Radja et Toni Kukoc et les Serbes Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic et Predrag Danilovic.

