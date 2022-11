Victor Wembanyama, vous connaissez ? C’est un "petit jeune" qui s’apprête à faire ses débuts en équipe de France. Pour beaucoup de joueurs, la question initiale serait sincère. Pour lui, elle est immensément ironique, tant il impose sa taille et son talent aux yeux du monde , depuis quelques semaines. Son dernier exploit en date ? Un tir à 3-points inscrit sur une jambe, avec un mélange de désinvolture et de maîtrise, au cœur d’un nouveau récital (33 points, 12 rebonds et la victoire), vendredi face à Limoges.

Une semaine plus tard, c’est en Lituanie que l’intérieur des Mets (18 ans, 2,21m) devrait honorer sa première cape, dans le cadre de la campagne des qualifications au Mondial 2023. Il a manqué l’Euro cet été, sur blessure. Cette fois, rien ne semble pouvoir le priver d’étrenner ses galons d’international. "Je vais essayer d’amener de la fraîcheur, de la présence (…) à tous les niveaux, cela commence par la défense, donc je vais essayer d’apporter cette énergie", avance-t-il prudemment, auprès de L’Equipe.

Avant de commencer la saison avec Boulogne, je ne me disais pas : 'il faut que je domine'

Heureusement que je ne suis pas claustrophobe", s’est amusé le phénomène, mardi, concernant l’effervescence qu’il suscite à Nanterre, où les Bleus se préparent. Et où "Wemby" la joue donc modeste : "Je vais essayer de m’adapter au mieux" pour "apporter deux victoires à l’équipe de France (réception de la Bosnie Herzégovine lundi à Pau, après le déplacement en Lituanie, NDLR)." Le grand public attendra plus de lui. C’est la rançon de la gloire, version "prospect" générationnel dont la NBA diffuse les matches . "", s’est amusé le phénomène, mardi, concernant l’effervescence qu’il suscite à Nanterre, où les Bleus se préparent. Et où "Wemby" la joue donc modeste : "pour(réception de la Bosnie Herzégovine lundi à Pau, après le déplacement en Lituanie, NDLR)."

Et quand sa capacité à dominer dès sa première à ce niveau, comme il le fait en championnat de France (21 points et 9 rebonds de moyenne par rencontre) ou en démonstration à Vegas, il promet seulement de rester fidèle à lui-même. "Avant de commencer la saison avec Boulogne, je ne me disais pas : 'il faut que je domine', il fallait apprendre à jouer ensemble (…) Je vais essayer de reproduire ça en équipe de France", explique Wembanyama, avant de noter malicieusement : "Vu que ça se passe plutôt bien à Boulogne-Levallois…"

Rudy Gobert (2,16m), à gauche, ne fait pas si grand à côté de Victor Wembanyama - 06/10/2022 Crédit: Getty Images

L’atout Collet

Le dessein de copier-coller cette phase d’adaptation express sera facilité par un homme : Vincent Collet. Le sélectionneur de l’équipe de France est aussi l’entraîneur de Victor Wembanyama, chez les 2es de Betclic Elite. "C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je me suis engagé, déclare le transfuge de l’ASVEL. J’avais beaucoup discuté avec lui (Collet) avant. Je pense que c’est mon meilleur atout ici." Le plan fonctionne au-delà de ses espérances : "Je savais à quoi m’attendre mais il m’a agréablement surpris par son implication (…) il est prêt à faire au mieux pour avoir un projet personnalisé et sain."

L’Equipe sur ce qu’évoque pour lui la sélection, Wembanyama se remémore des souvenirs pas si lointains : "Ce qui m’a surtout marqué, c’est quand j’ai commencé en pro à Nanterre, puis à l’ASVEL, que j’ai affronté des joueurs que je regardais en équipe de France quand j’avais 10 ans, comme Antoine Diot." Ce sont maintenant Stephen Curry Un projet sur une voie rutilante mais encore embryonnaire. Relancé par nos confrères desur ce qu’évoque pour lui la sélection, Wembanyama se remémore des souvenirs pas si lointains : "." Ce sont maintenant Stephen Curry ou autre LeBron James qui sont marqués par son potentiel fantasmagorique. Le premier pas dans le réel, à l’échelle internationale, est prévu pour vendredi.

