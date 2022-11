Si même Stephen Curry le dit. La star des Golden State Warriors a comparé Victor Wembanyama à un joueur modélisé sur un jeu vidéo, avec ce que cela implique comme dimension irrationnelle. Difficile de contredire le "Chef" : les caractéristiques du prodige français peuvent paraître incompatibles. "Wemby" fait preuve d'une telle aisance, en termes de motricité, à l'aune de sa taille et de son envergure, respectivement estimées à 2,21 m et 2,43 m. D'où le fantasme du joueur ultime qu'il pourrait devenir.

Ad

basketteur ultime" en devenir lui est suggérée, Wembanyama met le pied sur le frein : "Je reste à ma place de jeune de 18 ans, le plus humble et fidèle à moi-même possible", répond-il J'aimerais devenir un jour indéfendable, un joueur capable de s'adapter à toutes les situations, polyvalent, aussi défenseur qu'attaquant", assume le prospect qui affole la NBA. Quand cette notion de "" en devenir lui est suggérée, Wembanyama met le pied sur le frein : "", répond-il dans un entretien accordé à L'Equipe et paru ce vendredi. Mais il ne faut pas compter sur lui pour la jouer petit bras. "", assume le prospect qui affole la NBA.

Éliminatoires de la Coupe du monde Wembanyama, et maintenant les Bleus : "Je vais essayer de reproduire ça en équipe de France" 08/11/2022 À 17:01

Victor Wembanyama plane au-dessus de la rencontre entre les Metropolitans et la G League Ignite Crédit: Getty Images

"Il faut surprendre, choquer, toujours choquer"

"Je veux être capable de tout faire, de me muer en pivot où en arrière, appuie l'ambitieux intérieur, qui s'apprête à faire ses débuts en équipe de France ce vendredi (18h30). Je veux juste être moi, créer mon propre personnage." Cela donne par exemple un tir à 3-points effectué sur une jambe, il y a une semaine contre Limoges, lors d'un succès des Mets. "C'était quelque chose de maîtrisé, assure-t-il concernant ce panier aux airs de coup de folie. Continuer à innover est dans mon esprit (…) Il faut surprendre, choquer, toujours choquer."

Ce défi de surprendre (encore) est immense, comme lui, quand on a déjà laissé tant de monde pantois. En Lituanie, pour sa première avec les Bleus, Wembanyama aura du mal à étonner. Il promet de ne pas chercher à le faire à tout prix, de ne pas tirer la couverture à lui, et ce même en l'absence de Nicolas Batum, Rudy Gobert ou autre Evan Fournier : "L'objectif, avant ma performance, est toujours de gagner, peu importe la manière." Surtout quand il est question de représenter son pays : "J'ai cette fibre pour le maillot national depuis les équipes de jeunes."

Wembanyama en action avec les Mets Crédit: Imago

Mentalité de Kobe et foi inébranlable

Victor Wembanyama veut donc modestement apporter sa pierre à l'édifice, dans la campagne de qualification de la France pour le Mondial 2023 (réception de la Bosnie-Herzégovine lundi, après ce voyage en Lituanie). Mais la place de leader du collectif tricolore lui reviendra un jour, peut-être. Sûrement, si sa progression est linéaire. Pour cela, il scrute les performances de Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, dont il partage des attributs physiques… ou plutôt dont il revisite façon XXL le combo entre taille et capacité de déplacement.

Mais il a un autre modèle : "Je suis un fan absolu de Kobe Bryant, à qui je pense presque tous les jours depuis sa mort (le 26 janvier 2020, dans un accident d'hélicoptère, NDLR)." Wembanyama s'inspire de l'éthique de travail, réputée sans faille, du "Black Mamba" : "Quand je souffre, que j'ai un doute, je me demande souvent ce qu'aurait fait Kobe. Et je sais qu'il en aurait fait plus, alors je m'y remets." Revendiquer l'espoir de marcher dans les pas de tels joueurs, qui ont été MVP de la Grande Ligue, contribue à l'émulation qu'il suscite. Cela ne lui fait pas peur.

Le jeune homme est une star planétaire, depuis qu'il a éclaboussé de sa classe les deux rencontres entre Boulogne-Levallois et la G League Ignite, début octobre à Las Vegas. "Je le vis bien, sourit-il. Il y a beaucoup d'attention, de sollicitations, mais ce n'est pas nouveau. Je m'y prépare depuis que je suis né." Il en faudra plus pour lui faire perdre ses moyens, à l'en croire : "J'ai des ambitions et, plus que de la confiance, j'ai foi en moi-même (…) L'exigence que j'ai à l'égard de moi-même coïncide avec ces attentes." Une sagesse dont ne pourrait faire preuve un avatar.

Victor Wembanyama à l'échauffement à Vegas, le 6 octobre 2022 Crédit: Getty Images

Basketball Embiid en équipe de France ? Diaw garde confiance 08/11/2022 À 15:01