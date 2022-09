"pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024" s'il est "amené à jouer" avec le Zenith Saint-Pétersbourg, avec qui il s'est engagé, a annoncé jeudi la Fédération française (FFBB). Le meneur Thomas Heurtel sera exclu de l'équipe de France de baskets'il est "avec le Zenith Saint-Pétersbourg, avec qui il s'est engagé, a annoncé jeudi la Fédération française (FFBB).

Moins de 24 heures après que le club russe a annoncé la signature, pour une saison plus une en option, du meneur de jeu médaillé d'argent dimanche à l'Euro (défaite en finale contre l'Espagne), la riposte de la FFBB est tombée: Heurtel (33 ans, 1,88m) ne respectera plus les critères de sélection s'il porte les couleurs du Zenith Saint-Pétersbourg.

Ad

NBA Dans la polémique, Sarver annonce son intention de vendre les Phoenix Suns IL Y A 13 HEURES

Le bureau fédéral de la FFBB a en effet décidé "le 28 juillet" que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne seraient "plus sélectionnables" jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Et Heurtel, comme tous les joueurs retenus pour l'Euro, a signé une attestation sur l'honneur "indiquant qu'il n'était pas engagé et qu'il n'envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse", a expliqué la fédération dans son communiqué publié jeudi.

Si jamais Heurtel (99 sélections) ne levait pas l'année en option prévue dans son contrat avec le Zenith Saint-Pétersbourg, le bureau fédéral décidera s'il redevient ou non sélectionnable pour les JO-2024 à Paris, a précisé la Fédération à l'AFP.

La Fédération a indiqué par ailleurs dans son communiqué que si elle "était informée que Thomas Heurtel avait des contacts avec des clubs étrangers, dont russes, à aucun moment celle-ci n'a été informée qu'un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe".

La question de la sélection en équipe de France de joueurs évoluant avec des clubs russes ou bélarusses avait émergé cet été après la signature des internationaux français Livio Jean-Charles (quatre sélections) au CSKA Moscou et Louis Labeyrie (33 sél.) à Kazan. Cette saison, les clubs russes et bélarusses ne peuvent pas participer à l'Euroligue, la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, comme depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La Russie avait également été exclue de l'Euro.

Basketball Heurtel signe en Russie et compromet ses chances de disputer le Mondial IL Y A 17 HEURES