L'ailier Isaïa Cordinier n'a pas été retenu pour disputer l'Euro, qui débutera jeudi, a annoncé lundi l'encadrement des Bleus, qui n'a plus que deux jours pour annoncer sa liste définitive.

"Je tiens à féliciter et remercier Isaïa pour son attitude exemplaire tout au long de cette préparation, a commenté le sélectionneur des Bleus Vincent Collet. Il a fait preuve d'un engagement sans faille en travaillant énormément avec nous, dans un état d'esprit irréprochable. Nous avons dû faire un choix délicat et difficile essentiellement dicté par la complémentarité." L'émergence de Terry Tarpey comme premier ou deuxième atout défensif pendant les matches de préparation à l'Euro et lors des deux rencontres de qualifications à la Coupe du monde 2023 a sans doute dicté ce choix.

Isaïa Cordinier, dernier joueur à devoir quitter le groupe de l'équipe de France avant les Jeux olympiques de Tokyo, a pâti de la comparaison avec Terry Tarpey dans le secteur défensif, alors que les rôles semblent désormais bien définis au sein du collectif des Bleus, derrière les deux leaders Evan Fournier et Rudy Gobert. "La sélection définitive des douze joueurs pour l'EuroBasket n'est pas encore déterminée. La composition de l'Équipe de France, pour la compétition, doit être officialisée, au plus tard, la veille de la compétition, le mercredi 31 août", a toutefois précisé l'encadrement des Bleus.

Vincent Collet et son staff espèrent un retour de blessure du pivot Moustapha Fall, après avoir déjà récupéré le meneur Andrew Albicy, avant de rendre leur liste de douze joueurs pour la compétition qui se déroulera du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Géorgie, en République tchèque et en Italie.

Si d'aventure Fall effectuait son retour, le pivot "Mam" Jaiteh pourrait en faire les frais, après être resté sur le banc lors de la défaite en Bosnie-Herzégovine (96-90) samedi. À moins que Vincent Collet ne décide de se passer d'un des quatre meneurs - Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Elie Okobo et Théo Maledon - à sa disposition ?

