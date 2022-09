Eurobasket

Depuis le début du tournoi, c’est le joueur le plus régulier. Ce que je retiens, c’est qu’il progresse, en particulier dans son activité", apprécie Vincent Collet dans des propos rapportés après la demie par le site Mais où va-t-il s'arrêter ? Les mois passent et Guerschon Yabusele semble de plus en plus fort. Comme si rien ne pouvait arrêter sa progression et sa montée en puissance sous les paniers du Vieux Continent. Cet Euro sonne ainsi comme une confirmation de son talent. Et ressemble à un show permanent du "Dancing Bear", comme on l'avait surnommé lors de son passage outre-Atlantique. "", apprécie Vincent Collet dans des propos rapportés après la demie par le site Basketeurope.com

Vendredi face à la Pologne, Guerschon Yabusele a imposé sa loi. 22 points à 75% de réussite au tir avec un joli 4 sur 6 à trois points mais aussi 4 rebonds et 2 interceptions. Le tout en 23 petites minutes passées sur les lattes. Une démonstration de puissance en demi-finale d'un championnat d'Europe s'il vous plaît. Mais ça n'a pas surpris ceux qui suivent l'équipe de France et le basket européen. Auteur de 13 points en finale des Jeux Olympiques face à Team USA l'année dernière pour sa première grande compétition internationale (6.3 pts de moyenne sur le tournoi), Guerschon Yabusele n'est pas du style à se cacher quand l'oxygène se raréfie.

Il faut qu’il bouge, qu’il poste, qu’il drive…

Cette année en l'absence de Nicolas Batum qui jouait beaucoup au poste 4 durant les Jeux de Tokyo, dire qu'on l'attendait avec les Bleus est un doux euphémisme. Parti au Real Madrid l'été dernier, le natif de Dreux a en effet explosé aux yeux de l'Europe du basket. Lui qui a vécu une expérience frustrante en NBA où il a plus brillé en G-League qu'avec les Boston Celtics malgré le fait d'avoir été drafté en 2016 à la 16e place (2.3 pts, 3 minutes de moyenne en deux ans et 74 matches de 2017 à 2019) est devenu une référence de ce côté de l'Atlantique. Car s'il avait déjà brillé en Chine où il est passé à deux reprises (2016-2017 et 2019-2020), le champion de France 2021 a poursuivi sur sa belle saison avec l'ASVEL. Comme si rien ne pouvait désormais l'arrêter, après s'être relancé.

Comme un poisson dans l'eau au sein de l'un des plus grands clubs d'Europe où il a su apprendre de son coach et de ses coéquipiers, Yabusele est devenu l'option numéro 1 des Merengue. Et s'il a été frustré en finale de l'Euroleague après avoir porté le Real en demi-finale face au FC Barcelone (18 pts, 8 rbds), il a pris une part majeure dans le titre de champion d'Espagne de la Maison Blanche. Et après les Madrilènes, c'est donc aux Bleus de se délecter de l'impact et de l'activité de leur ailier-fort. "Pour moi, c’est le Charles Barkley européen, lance même Vincent Collet. Je lui dis depuis le début que je ne veux pas le voir que derrière la ligne à trois points, pour qu’il puisse utiliser toutes les qualités qu’il a, et elles sont nombreuses. Il faut qu’il bouge, qu’il poste, qu’il drive, et bien sûr parfois qu’il se retrouve derrière la ligne".

Guerschon Yabusele et Rudy Gobert lors de la demi-finale de l'Euro 2022, France - Pologne Crédit: Imago

J'essaye de garder les pieds sur terre

Adroit de loin (13 sur 25 durant cet Euro, soit 52%) mais aussi puissant avec son physique imposant (2,04 m, 123 kg), l'ancien de la Chorale de Roanne, qui tourne à 15 points de moyenne durant cet Euro, peut ainsi peser de tout son poids dans le jeu tricolore avec sa palette complète. Athlétique mais aussi doté d'un QI basket intéressant comme l'illustre son jeu sans ballon, c'est un atout clef. Et ce n'est pas juste le cas en attaque. "Son activité, c’est le point central, et des deux côtés du terrain. En défense, il a toujours été performant sur l’homme mais il a été parfois un peu moins performant dans la défense collective, et je trouve qu’il avance, qu’il progresse", savoure encore son sélectionneur.

Encensé par tous les observateurs, Guerschon Yabusele est donc en progression constante. Aussi bien en club qu'en sélection. A 26 ans, il est alors légitime de se demander quel joueur il va devenir à ce rythme. Rudy Gobert le voit lui revenir "très bientôt en NBA" étant donné sa nouvelle envergure. Le Madrilène, rentré dans les discussions pour le titre de MVP de l'Euro et qui a prolongé avec la Maison Blanche en janvier dernier jusqu'en 2025, reste de son côté focus. "J'essaye de garder les pieds sur terre. Et de ne pas prendre la grosse tête, a-t-il glissé sur Canal + vendredi. J'essaye d'aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible que ce soit en attaque ou en défense. J'essaye d'être partout pour faciliter le job de mes coéquipiers". Le genre de discours qui ne fera que donner encore un peu plus d'épaisseur à son CV de plus en plus alléchant.

