La France est en finale. Les Bleues se sont qualifiées pour la finale de l'Euro pour la quatrième fois d'affilée après leur succès contre la Grande-Bretagne (63-56) en demies à Belgrade. Les Françaises ont su revenir dans la rencontre après un début de match catastrophique et grâce à une excellente Marine Johannès en sortie de banc (20 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions). Dimanche, elles défieront le vainqueur d'Espagne-Serbie pour mettre fin à leur série noire de trois finales perdues et remporter un troisième titre européen.

