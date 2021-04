L'équipe de France affrontera la Lituanie et de la Slovénie de Luka Doncic lors du prochain Euro 2022. Versés dans la poule B, les champions d'Europe 2013 devront en outre affronter l'Allemagne, un des quatre pays-hôtes de la compétition prévue du 1er au 18 septembre 2022, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Autre groupe relevé, la poule A mettra notamment aux prises la Géorgie, la Turquie, l'Espagne et la Russie.

Initialement prévue en 2021, la compétition a été décalée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 et du report des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Le Championnat d'Europe se déroulera dans quatre pays: en Allemagne, en Italie, en République tchèque et en Géorgie, avec une phase finale à Berlin.

Les quatre groupes de l'Euro-2022

GROUPE A

Géorgie

Turquie

Espagne

Russie

Belgique

Bulgarie

GROUPE B

Allemagne

Lituanie

France

Slovénie

Hongrie

Bosnie-Herzégovine

GROUPE C

Italie

Estonie

Grèce

Croatie

Ukraine

Grande-Bretagne

GROUPE D

République tchèque

Pologne

Serbie

Finlande

Israël

Pays-Bas

