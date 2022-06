Tony Parker a marqué l'histoire du basket français de bien des manières. Mais ce discours prend place en haut de la pile de ses faits d'armes. Une prise de parole mémorable. Une issue jouissive. En 2013, l'équipe de France est amorphe, face à sa bête noire espagnole, en demi-finale de l'Euro. "Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde, cela se voit sur leur visage", tonne "TP", alors que les Bleus sont menés de 14 points à la pause (20-34).

Les gens pensent que c'est sorti comme ça, en 2013, mais moi, Boris (Diaw) et 'Mike' (Gelabale), on sait que ce discours-là est un cheminement depuis 2005, avec tous les soucis que l'on a connus. Je savais d'où venait cette intervention. Je sentais qu'il avait appris de la douleur de 2005." Revigorés, les hommes de Vincent Collet renversent les Espagnols : 75-72. Florent Pietrus s'en souvient, interrogé par Florence Masnada dans le podcast "Belle Trace" : "(Diaw)(Gelabale),." Revigorés, les hommes de Vincent Collet renversent les Espagnols : 75-72.

"Cela grandissait en lui et c'est sorti au bon moment"

En finale, la Lituanie ne fait pas le poids. La France est championne d'Europe. Une première pour son équipe masculine. "C'est quelque chose que l'on a créé, que l'on a construit, depuis 2005", insiste Pietrus, évoquant cette incroyable défaite en demie face à la Grèce : "On avait 7 points d'avance à 30 secondes de la fin (40 secondes, NDLR), tout le monde nous voyait en finale… même nous.Cela reste un souvenir très douloureux, parce qu'on savait que l'or nous tendait les bras."

"Mais on était trop jeunes à ce moment-là", estime l'intérieur de 41 ans, qui compte 230 sélections. Les Bleus ont essuyé d'autres échecs, jusqu'au sacre de 2013. Dont un, en finale de l'Euro 2011, face à… l'Espagne. "Ces moments difficiles nous ont soudés (...) tu tisses des liens dans les défaites", appuie Pietrus. Il était temps de matérialiser ces liens en succès. Et Parker a trouvé les mots : "C'était tellement fluide… c'était en lui depuis 2005, cela grandissait en lui et c'est sorti au bon moment."

"Je ne suis même pas sûr qu'il ait choisi ses mots", sourit d'ailleurs l'ancien joueur de Pau-Orthez ou encore de la SIG, retraité depuis 2020. C'était naturel, sincère et tellement fort que l'on s'est tous retrouvés dans ce discours. Après ça, il n'y avait plus rien à dire, le coach a à peine parlé." Puis le parquet a parlé et la France a enfin triomphé : "Tout le monde pense que notre titre de 2013 est le fruit du hasard. Non, ce n'est pas du tout le fruit du hasard."

Podcast "Belle Trace" avec Florent Pietrus disponible mercredi 8 juin - tous les épisodes à consulter ici.

