Il n'est pas de la même planète. Pas de la même trempe. Pas du même niveau, tout simplement. Luka Doncic a encore sorti une prestation XXL pour guider la Slovénie vers une nouvelle victoire et la première place de la poule. Une journée après ses 36 points contre l'Allemagne, le Mozart slovène a remis ça et offert un nouveau récital. Et malheureusement pour l'équipe de France, les Bleus ont en fait les frais (82-88). Sa feuille de statistiques est ainsi juste bluffante :

39 minutes

47 points

7 rebonds

5 passes

15 sur 23 aux tirs, soit 65% de réussite

6 sur 11 à trois points, soit 55%

Revanchard après la défaite en demi-finales des Jeux Olympiques contre la bande d'Evan Fournier ("Ça a été très dur à digérer", livrait la veille le phénomène slovène en conférence de presse), Luka Doncic entre ainsi encore un peu plus dans l'histoire du basket. Du haut de ses 23 ans, le génie de Dallas a réussi à effacer la légende grecque Nikos Galis des tablettes. Scoreur de folie dans les années 1980, l'arrière héllène, qui amené la Grèce sur la plus haute marche du podium à l'Euro 1987 en terminant avec 37,8 points de moyenne et en signant 40 points en finale face l'URSS, s'était arrêté à 46 unités lors de sa plus belle orgie à l'EuroBasket. C'était en 1983. Doncic a fait mieux d'un petit point. Mais un point historique.

Un seul devant lui

Si Giannis Antetokounmpo s'était approché du record de Dirk Nowitzki (43 pts) mardi avec 41 points contre l'Ukraine (99-79), Luka Doncic a donc fait encore plus fort. Et contre un adversaire d'une autre dimension, les Bleus étant vice-champions olympiques en titre. Le Slovène, champion d'Europe en titre lui, ne détient cependant pas le record absolu à l'EuroBasket. Et il était même assez loin de la marque ultime réalisée par Eddy Terrace.

En 1957, le Belge avait affolé les compteurs en marquant 63 points contre l'Albanie. C'était il y a plus de 65 ans. Une autre époque. Depuis, personne n'avait été aussi haut que Doncic, qui a encore une fois démontré tout son talent et sa capacité à scorer de n'importe quelles conditions. Et contre n'importe qui.

