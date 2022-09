On était tout proche de la catastrophe", a reconnu le sélectionneur en conférence de presse. "Les fondamentaux nous manquent et même l'enthousiasme. C'est ce qui me fait le plus mal dans ce match." Pour la montée en puissance, on repassera. Un jour après avoir rebondi contre la Lituanie, les Bleus ont su enchaîner pour s'offrir une deuxième victoire et ainsi assurer leur présence pour la phase finale. Voilà pour les bonnes nouvelles. Car sinon, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir. Face une Hongrie considérée comme l'adversaire le plus abordable du groupe sur le papier, les protégés de Vincent Collet ont connu quelques frayeurs . "", a reconnu le sélectionneur en conférence de presse. "."

Pour éviter de se mettre dans une situation compliquée, Evan Fournier a su faire preuve de sang-froid en fin de rencontre avec Guerschon Yabusele. Et le secteur intérieur - entre l'ailier-fort madrilène (17 pts), un Rudy Gobert solide (15 pts, 9 rbds) et un Vincent Poirier efficace (10 pts, 5 rbds en 16 minutes) - a pesé de tout son poids sur cette rencontre. Mais voilà, ça ne suffit pas. "Si tu arrêtes de jouer avec le cœur, tout peut arriver, a noté Rudy Gobert sur Canal +. C'est à nous de trouver le moyen de jouer avec la même intensité pendant 40 minutes tous les soirs. Avec le même état d'esprit. Ce soir, on a eu des petits relâchements qui leur redonnent confiance. Il va falloir trouver comment corriger ça. C'est de la concentration sûrement."

On n'arrive pas à jouer notre basket

Les nombreuses pertes de balles (20) et les rebonds offensifs laissés aux Hongrois malgré la domination tricolore sous le cercle sont là pour illustrer le constat sans appel du pivot des Timberwolves. Surtout que les coéquipiers d'Adam Hanga ne se sont pas fait prier pour profiter des cadeaux des Bleus, qui ont fait le yoyo enchaînant des séquences intéressantes avant de connaître des passages beaucoup plus inquiétants. "Contre l'Allemagne, c'était une affaire de basket (la défaite 76-63), là je trouve que notre comportement n'a pas du tout été à la hauteur de la situation, a regretté Vincent Collet. Ce match doit déclencher une vraie prise de conscience."

Le message du sélectionneur, visiblement déçu de sa troupe, est clair. Alors bien sûr, ce "back-to-back" - avec ce deuxième match en deux jours - a pu peser sur les organismes. D'autres cadors l'ont d'ailleurs payé cash à l'image de la Slovénie, stoppée par la Bosnie-Herzégovine (97-93) ou de l'Espagne qui a subi la loi de la Belgique (83-73) tout comme la Turquie contre la Géorgie (88-83). Mais "ce n'est pas une excuse", lance Guerschon Yabusele : "On savait qu'il fallait mettre plus d'énergie. Mais ils sont dans les mêmes conditions que nous. Il y a encore du boulot, mais c'est encourageant". Ou pas.

Face à la Bosnie, "il va falloir faire un gros match"

Entre la défaite initiale contre l'Allemagne (63-76), le rebond bienvenu face à la Lituanie (73-77) et cette victoire poussive contre une formation du calibre de la Hongrie, les protégés de Vincent Collet, qui semble avoir trouvé un cinq majeur enfin équilibré, n'ont pas encore montré énormément de garantie. Mais ils ont aussi de quoi monter en puissance. Ils n'auront de toute manière pas le choix à partir de maintenant. "Il faut qu'on se concentre sur les petites choses qui font que les matches se gagnent ou se perdent", prévient encore Poirier sur la chaîne cryptée.

Les errements et les trous d'air entrevus face aux Allemands, Lituaniens et Hongrois risquent en effet désormais de se payer cash. Car mardi, les vice-champions olympiques français vont retrouver la Bosnie de Jusuf Nurkic qui avait surclassé les Bleus juste avant l'Eurobasket (96-90), en campagne de qualification au Mondial 2023 et vient donc de s'offrir le scalp de la Slovénie. Et après, Evan Fournier and co devront se coltiner les tenants du titre slovènes de Luka Doncic, forcément avides de revanche après la demi-finale des Jeux (90-89).

"On a une revanche à prendre contre la Bosnie. Ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration. Il va falloir faire un gros match", annonce déjà Gobert, qui a connu en plus un petit moment de tension avec Thomas Heurtel en fin de match lors d'un temps mort : "Ca fait des années qu'on joue ensemble et le sang est toujours chaud, ça vient de l'envie de gagner, de bien faire. Et il y a eu des moments où l'on sentait qu'on aurait dû mieux jouer et ça crée de la frustration. Ce sont des choses qui peuvent arriver et se règlent entre deux êtres humains."

