La France est parée au décollage. Deuxièmes des derniers Jeux Olympiques (2020, défaite face aux Etats-Unis en finale) et médaillés de bronze lors de la Coupe du monde 2019, les Bleus se sont envolés pour Cologne afin d'attaquer l’EuroBasket le couteau entre les dents. L’objectif est clair : décrocher le titre continental qui leur échappe depuis 2013 et la génération Tony Parker. Mais entre une préparation en demi-teinte et les blessures de plusieurs joueurs majeurs, l’équipe de France, qui était la grande favorite il y a encore quelques semaines, souffre désormais de la comparaison avec la Serbie de Nikola Jokic, la Grèce des frères Antetokounmpo ou encore la Slovénie du prodige Luka Doncic.

Pour tenter de sortir vainqueur de cette compétition européenne qui promet être l’une des plus disputées de l’histoire, la formation de Vincent Collet va devoir s’appuyer sur ce qu’elle sait faire de mieux : profiter de son avantage athlétique, de sa défense de fer impulsée par Rudy Gobert et de sa capacité à mettre dedans de loin. Autre paramètre indéboulonnable de sa réussite : le niveau de jeu d’Evan Fournier, nouveau capitaine et leader offensif de la sélection de Vincent Collet. Si tout se met en place convenablement, attention aux yeux.

Blessures et matches non maîtrisés : une préparation en demi-teinte

Mais de gros doutes planent. Alors que l’on pensait que Vincent Collet aurait un problème de riche pour composer sa sélection en vue de cette joute estivale, la préparation de l’EDF n’a pas été de tout repos. Pour le comprendre, il faut revenir quelques semaines en arrière, lorsque le sélectionneur des Bleus, en place depuis 2009, a déclaré à la presse que "le docteur a commencé à faire sa sélection". Frustré par les blessures de Victor Wembanyama (psoas), Andrew Albicy (cuisse), Moustapha Fall (cuisse) et Frank Ntilikina (pied) au début du mois d’août, Collet a dû repenser son effectif sans quelques-unes de ses armes de prédilection.

Que cela ne tienne : les Bleus ont parfaitement débuté leur préparation en écrasant la modeste équipe des Pays-Bas (89-65). Mais la première alerte est arrivée rapidement, lors d’une rencontre décousue face à l’Italie (77-78) avant de redresser la barre face à cette même formation transalpine (100-68). La Belgique (90-71) et la République Tchèque (95-60) n’avaient pas les armes. Au contraire de la Bosnie-Herzégovine, qui a battu une sélection française méconnaissable à cinq jours du coup d’envoi de l’Euro, après une double prolongation totalement ratée (90-96).

"On a rarement fait aussi court comme préparation et cela complique les choses". Au terme de cette défaite inattendue face à la formation de Jusuf Nurkic, Vincent Collet n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme. Ses cadres, à l’image d’Evan Fournier, en panne d’adresse offensive lors de la quasi-totalité de ce mois d’août, ont assez d’expérience pour reconnaître eux-mêmes leurs manques du moment, après avoir soufflé le chaud et le froid lors de chaque rencontre. De bon ou de mauvais augure pour la suite ? L’avenir nous le dira.

Douze hommes pour un titre

Le problème majeur des Bleus lors de ce mois d’août ? Un gros manque de repères. Si quelques nouveaux voyants sont au vert grâce la récupération rapide de Moustapha Fall, à l’éclosion de Terry Tarpey, qui semble être parfait dans un rôle de soldat à tout faire, et au retour d’Andrew Albicy, la hiérarchie de la troupe de Vincent Collet n’est absolument pas huilée. Timothé Luwawu Cabarrot et Théo Maledon, pour ne citer qu’eux, n’arrivent pas à trouver leur place dans ce collectif rafistolé en dernière minute.

"La définition des rôles est fondamentale. On l’évalue au départ à l’aune des talents individuels. Mais le plus grand talent est de se mettre ensemble, et c’est toujours plus dur quand tu reconstruis. On n’y est pas totalement parvenus. Les nouveaux se cherchent et cela participe à notre inconstance. On n’a pas encore assez de maturité et de sérénité", a avoué Collet au journal L’Equipe. S’il n’y a tout de même pas encore de raisons de s’affoler, l’incapacité des Bleus à trouver de la constance à trois points et les absences de Nando De Colo et Nicolas Batum devront rapidement être gommés.

Malgré tout, l’effectif qui débutera l’Euro sera encore on ne peut plus compétitif. Très fourni, le poste de meneur verra Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Theo Maledon et Elie Okobo mettre du tempo pour aider Evan Fournier à trouver du rythme offensivement. Terry Tarpey semble être le deuxième arrière désigné pour jouer l'homme à tout faire tandis que Timothée Luwawu-Cabarrot utilisera ses aptitudes physiques pour défendre le meilleur extérieur adverse en plus de shooter à trois points dès qu’il en aura l’occasion. A l’intérieur, les profils de Guerschon Yabusele et Amath M’Baye se complètent parfaitement en fonction de l’opposition, tandis que Vincent Poirier et Moustapha Fall sont les candidats naturels pour faire souffler Rudy Gobert au poste de pivot.

L’effectif de l’équipe de France :

Meneurs : Thomas Heurtel (Real Madrid), Andrew Albicy (Gran Canaria), Elie Okobo (Monaco), Theo Maledon (Oklahoma City)

Arrières : Evan Fournier (New York), Terry Tarpey (Le Mans)

Ailiers : Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta)

Ailiers forts : Guerschon Yabusele (Real Madrid), Amath M’Baye (Istanbul)

Pivots : Rudy Gobert (Minnesota), Vincent Poirier (Real Madrid), Moustapha Fall (Olympiakos)

Fournier et Gobert en fer de lance

Logiquement désigné capitaine de l’équipe de France grâce à ses superbes prestations lors des dernières compétitions internationales, Evan Fournier va une nouvelle fois devoir assurer la marque des Bleus. « Evan est un patron, mais pas dans la mise en place et l’organisation. Il est essentiel qu’il se réaffirme et retrouve son instinct », a dit de lui Vincent Collet, pour le piquer au vif après sa préparation ratée. Meilleur scoreur lors de la Coupe du monde 2019 (19,8 pts) et des JO 2021 (18,7 pts), l’arrière des Knicks de New York a vécu un mois d’août compliqué sur le plan personnel. « Il faut que je mette des tirs, que mes coéquipiers me voient agressif », a-t-il noté après son unique belle performance face à la Bosnie (24 points). Avant d’ajouter : « Les autres nous considèrent comme favoris, ils vont nous rentrer dans la gueule ». A Fournier de leur répondre.

Rudy Gobert Crédit: Getty Images

Et il ne sera pas seul. Sous le cercle, se trouvera le géant français, Rudy Gobert. Le vice-capitaine des Bleus, souvent raillé pour son manque de technique offensive, n’en reste pas moins l’un des tous meilleurs défenseurs en activité. Lui est motivé, comme jamais, pour ramener une nouvelle médaille à son pays. Il veut « tout casser ». L’homme aux trois titres de meilleur défenseur de la NBA devra montrer la voie à son groupe. La tour de contrôle a annoncé ses ambitions : « Là, j’ai 30 ans, je suis clairement un des anciens. Mon but est de montrer l’exemple et de motiver les autres. Je veux être le meilleur Rudy possible sur et en dehors du terrain ». Les autres Big Men sont prévenus.

Un premier tour compliqué

Si, sur le papier, les Bleus font office de favoris pour sortir de leur groupe avec les honneurs, la Slovénie et la Lituanie – voire la Bosnie et l’Allemagne – seront de redoutables adversaires. De nombreux noms rutilants essaieront de remporter leur bras de fer face aux vice-champions olympiques en titre. Le premier match opposera les Bleus aux Allemands, hôtes de ce groupe B, emmenés par Dennis Schröder et Franz Wagner (1er septembre). Viendra ensuite la Lituanie de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas (3 septembre), qui vient de remporter deux confrontations face à l’Espagne et possède l’une des raquettes les plus impressionnantes sur la scène européenne.

Les Bleus enchaîneront leur troisième match dès le lendemain (4 septembre) contre la modeste sélection hongroise. Victoire impérative, donc, avant de se frotter à la Bosnie-Herzégovine de Jusuf Nurkic, qui vient de les battre en double prolongation. Enfin, cerise sur le gâteau, la France terminera sa phase de poule contre la Slovénie du prodige Luka Doncic. De quoi se jauger une bonne fois pour toute avant les matches couperets.

Luka Doncic Crédit: Getty Images

Car la suite s’annonce corsée. L’Espagne, comme à son habitude, sera présente aux premières loges. La Serbie de Nikola Jokic et la Grèce des frères Antetokounmpo ont impressionné en préparation, sans oublier Luka Doncic et la Slovénie, qui ne chercheront rien d’autre que le Graal européen. Mais avant de penser à cela, l’équipe de France doit se retrouver. Et vite.

Rappel : les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les seizièmes de finale. Le groupe de la France (B) croisera avec le A (Espagne, Turquie, Monténégro, Belgique, Géorgie, Bulgarie).

Le groupe des Bleus :

Allemagne, Hongrie, Slovénie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine, France

Le calendrier du 1er tour de l’équipe de France :

Jeudi 1er septembre : France - Allemagne (20h30)

Samedi 3 septembre : France - Lituanie (17h45)

Dimanche 4 septembre : France - Hongrie (20h30)

Mardi 6 septembre : France – Bosnie-Herzégovine (14h30)

Mercredi 7 septembre : France – Slovénie (17h15)

