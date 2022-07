Inquiétude pour les Bleus. Andrew Albicy, touché à une cuisse, a quitté la rassemblement de l'équipe de France en vue de l'Euro-2022 (1er-18 sept). "L'équipe de France masculine, réunie depuis vendredi à l'INSEP, a effectué les traditionnels tests médicaux avant d'entamer la pratique basket ce dimanche à Nanterre. À l'issue de ces tests, il a été décidé de libérer le meneur de jeu Andrew Albicy", a expliqué la FFBB dans un communiqué.

"Andrew Albicy suivra des soins appropriés. Le meneur pourra être revu ultérieurement et réintégré, si son état le lui permet. Vincent Collet n'a pas prévu de le remplacer dans le groupe pour le moment", a poursuivi la FFBB. Albicy, 32 ans et 76 sélections, est le deuxième joueur à quitter le rassemblement après le grand espoir du basket français Victor Wembanyama qui a lui déclaré forfait pour le reste de la préparation et éventuellement le tournoi.

Le sélectionneur des Bleus Vincent Collet avait initialement convoqué 17 joueurs et n'en comptent plus que 15. Six rencontres, dont quatre amicales et deux de qualification pour la Coupe du monde 2023, sont à leur programme. La France affrontera lors de la phase de poules de l'Euro l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie et la Slovénie.

