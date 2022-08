Nikola Jokic

Âge : 27 ans

Pays : Serbie

Poste : Pivot (2,11m)

Franchise : Denver Nuggets (NBA)

Stats saison : 27,1 points / 13,8 rebonds / 7,9 passes

Groupe D

Son palmarès en sélection : Néant. Nikola Jokic a commencé le basket sur le tard. Sa première expérience internationale remonte aux championnats du monde U19 en 2013, où il a décroché la médaille d’argent. Présent lors du Mondial 2019, il a vécu une grande désillusion en étant battu dès les quarts de finale par l’Argentine pour une décevante cinquième place malgré des moyennes de 11,5 pts, 7,5 rebonds et 4,8 passes avec 68% de réussite au tir. Autant dire qu’il attend avec impatience son tout premier championnat d’Europe.

Pourquoi il va dominer la compétition : Il est tout simplement le double MVP en titre de la NBA. A 27 ans, Nikola Jokic est un phénomène qui fait passer n’importe quelle équipe dans une autre dimension. Du haut de ses 2,11 mètres, le pivot des Nuggets est un génie du basket, capable de défendre l’arceau, shooter à trois points et envoyer d’incroyables passes décisives grâce à sa vision de jeu hors norme. Un magicien dans un corps de géant qui vient de devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à compiler au moins 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes dans une saison. Jokic ne se contentera de rien d’autre qu’un podium européen.

La décla qui annonce la couleur : "Nous n’aimons pas le sport ni le basket, nous aimons les victoires et les médailles", à propos de son équipe nationale juste avant le début du tournoi.

Giannis Antetokounmpo

Âge : 27 ans

Pays : Grèce

Poste : Ailier fort (2,11m)

Franchise : Milwaukee Bucks (NBA)

Stats saison : 29,9 points / 11,6 rebonds / 5 ,8 passes

Groupe C

Son palmarès en sélection : Néant. Complètement inarrêtable avec les règles NBA qui diffèrent légèrement de celles de la FIBA en donnant plus de libertés à l’attaquant, Giannis a eu du mal à s’adapter au basket européen. 9e lors du Mondial 2014 (6,3 pts, 4,3 rbds), non qualifié pour les Jeux Olympiques 2016 puis 11e au Mondial 2019 (14,8 pts, 8,8 rbds), ces chiffres sont une honte pour un joueur qui a l’habitude de tout gagner. Cette compétition lui offre la plateforme parfaite pour inverser la tendance.

Pourquoi il va dominer la compétition : Parce qu’il semble être passé - encore - dans une autre dimension. MVP de la NBA en 2019 et 2020, champion en 2021, Giannis n’a qu’une seule chose en tête : redorer le blason de la Grèce, qui n’est plus monté sur le moindre podium depuis 2009. Complètement déchaîné en préparation en battant son record personnel face à l’Espagne (31 pts), il semble au top de sa forme physique, pour le plus grand malheur des adversaires qui tentent de le ralentir. Accompagné de ses deux frères Kostas et Thanasis, il compte bien tout écraser sur son passage. De là à aller chercher le titre ?

La décla qui annonce la couleur : "On dirait un joueur de Space Jam, c’est le truc le plus fou que je n’ai jamais vu. Être son adversaire, ça craint vraiment", par son coéquipier aux Bucks, Jrue Holiday.

Luka Doncic

Âge : 23 ans

Pays : Slovénie

Poste : Meneur (2,01m)

Franchise : Dallas Mavericks (NBA)

Stats saison : 28,4 points / 9,1 rebonds / 8,7 passes

Groupe B

Son palmarès en sélection : L’or européen, il connaît. Encore adolescent, Luka Doncic enfile le maillot de l’équipe senior de la Slovénie pour la première fois lors de l’Euro 2017. Compétition qu’il remporte haut la main avec quelques performances incroyables pour son jeune âge (27 pts face à la Lettonie en quarts de finale). Trois ans plus tard, Doncic dispute ses premiers JO et claque 48 points face à l’Argentine pour un nouveau record de précocité avant d’échouer au pied du podium suite à une défaite en demi-finale face à la France. Bref, l’enfant prodige compte bien se venger en ajoutant une nouvelle ligne à son palmarès.

Pourquoi il va dominer la compétition : No-look passes, step-back à trois points, pénétrations inarrêtables… Luka Doncic est un habitué des Top 10 en tous genres. En préparation, il a tout simplement terrassé les adversaires en cumulant 52 points, 18 rebonds et 16 passes décisives en deux petits matches. Le troisième meilleur scoreur de la dernière saison NBA ne cherche qu’à gagner. Et comme d’habitude, Doncic est prêt. Attention aux yeux.

La décla qui annonce la couleur : "Luka ? C’est mon joueur préféré !". LeBron James en personne l’a adoubé.

Rudy Gobert

Âge : 30 ans

Pays : France

Poste : Pivot (2,16m)

Franchise : Minnesota Timberlwolves (NBA)

Stats saison : 15,6 points / 14,7 rebonds / 2,1 contres

Groupe B

Son palmarès en sélection : Déjà 4 médailles. Tout juste trentenaire, Rudy Gobert a fait partie de toutes les dernières épopées des Bleus. Médaillé de bronze à la Coupe du monde 2014 et 2019, une nouvelle fois troisième lors de l’Euro 2015, la « Tour Eiffel » a également participé à la superbe 2e place de l’équipe de France lors des derniers Jeux Olympiques. Il ne lui reste plus qu’à aller chercher une médaille d’or, et c’est exactement son projet lors de cet EuroBasket, où il a été auréolé du statut de vice-capitaine par Vincent Collet.

Pourquoi il va dominer la compétition : Rudy Gobert est à un tournant de sa carrière. Au centre de l’un des plus gros transferts de l’été en NBA (il a quitté Utah pour rejoindre Minnesota), le géant français veut prouver que son statut n’est pas volé. Meilleur défenseur du championnat américain à trois reprises, il sera de nouveau au cœur du système défensif des Bleus. Et sa domination intérieure est indéboulonnable des performances françaises. Le patron de la défense répondra à nouveau présent.

La décla qui annonce la couleur : "J’en ai assez des médailles de bronze et d’argent. On est là pour l’or". Gobert ne veut plus qu’une chose, gagner.

Domantas Sabonis

Âge : 26 ans

Pays : Lituanie

Poste : Ailier fort (2,11 m)

Franchise : Sacramento Kings (NBA)

Stats saison : 18,9 points / 12,1 rebonds / 5,2 passes

Groupe B

Son palmarès en sélection : Une médaille d’argent à l’Euro 2015. Mais Domantas Sabonis n’a quasiment pas joué. Depuis qu’il fait partie du socle fort de la Lituanie, sa sélection n’est pas montée sur le moindre podium en FIBA. A Sabonis de remettre les choses à leur place lors de ce championnat d’Europe, lors duquel tout semble possible.

Pourquoi il va dominer la compétition : Parce qu’il possède les gènes d’une légende : Arvydas Sabonis. Et à ses côtés, il forme ce qui peut être la meilleure raquette de ces championnats d’Europe en compagnie de Jonas Valanciunas. La puissance et le toucher de Sabonis mêlé au talent brut du pivot des Pelicans semble pouvoir surprendre n’importe quelle équipe. Et les soirs où il est « chaud », Sabonis est inarrêtable : en témoigne son record de 42 points inscrits cette saison en NBA.

La décla qui annonce la couleur : "C’est un monstre, il me fait peur, il est comme un bœuf", a déclaré à propos de lui son coéquipier aux Kings, De’Aron Fox.

