La Grèce, emmenée par sa star NBA Giannis Antetokounmpo, a remporté son choc d'entrée face à la Croatie (89-85), vendredi à Milan, dans le groupe C de l'EuroBasket. Le "Greek Freak", auteur d'un match étincelant (27 points, 11 rebonds et 6 passes), a assommé les Croates, revenus à une possession (84-82) à l'aune de l'ultime minute, en inscrivant 5 points et réussissant deux blocks.

La Grèce idéalement lancée dans son groupe

Le double MVP (2019 et 2020), après avoir bloqué un tir du pivot des Clippers Ivica Zubac pour l'égalisation, a conclu un alley-oop d'un dunk rageur, dos au panier. A dix secondes du buzzer, il a de nouveau récupéré la balle avant de conclure d'un lay-up , déséquilibré par un adversaire sanctionné d'un lancer franc.

Après ce succès d'emblée face à un outsider de cet Euro 2022, la Grèce, bien épaulée aussi par l'arrière Tyler Dorsey (27 pts et 5 rebonds), est grande favorite pour finir en tête du groupe C, complété en plus de la Croatie, par l'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Estonie. Les Italiens devraient être les prochaines victimes de la superstar de Milwaukee samedi (21h).

