Sans surprise, la Serbie du double MVP de la NBA, Nikola Jokic, et la Grèce de son prédécesseur Giannis Antetokounmpo, préservé lundi, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de l'EuroBasket 2022, avec un troisième succès en autant de matches dans leur groupe respectif. La surprenante Ukraine a aussi conquis sa place pour la phase finale à Berlin en dominant, dans le groupe C, l'Italie (84-73), privé sur blessure juste avant le tournoi de son homme fort Danilo Gallinari.

Malgré un "Joker" plus discret que lors de ses précédentes sorties, se contentant d'un double double (13 points, 14 rebonds et 7 passes), la Serbie a écrasé lundi la Finlande (100-70) dans son groupe D à Prague. Avant leur huitième de finale, le 11 septembre, il reste deux rencontres aux Serbes, face à Israël mardi (21h) et la Pologne jeudi, pour s'assurer la tête de leur poule et l'adversaire le plus abordable possible.

Antetokounmpo préservé

Autre favori de la compétition, la Grèce a fait la passe de trois dans son groupe C face à la Grande-Bretagne (93-77) lundi à Milan sans même avoir à faire entrer sa superstar Giannis Antetokounmpo. "Il avait une gêne à un genou mais rien de sérieux", a expliqué en conférence de presse son sélectionneur Dimitris Itoudis. "Nous n'avons pas manqué de respect à notre adversaire", a-t-il assuré. "Nous ne voulions pas prendre de risque." D'autant que la Grèce rejoue dès mardi (17h00) contre l'Ukraine avec pour enjeu la première place du groupe C. Et le "Greek Freak" tiendra sa place, a annoncé Dimitris Itoudis.

Giannis Antetokounmpo (Grèce) face à la Croatie, vendredi 2 septembre 2022. / EuroBasket 2022 Crédit: Getty Images

