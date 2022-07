La star de la NBA Giannis Antetokounmpo disputera l'Eurobasket avec la Grèce cette année, a confirmé Vangelis Liolios, le président de la fédération grecque de basket-ball, ce vendredi. L'ailier fort des Milwaukee Bucks a joué 49 matches pour son équipe nationale depuis 2014. "Giannis aime vraiment l'équipe nationale, a assuré Liolios à la radio EraSport. C'est un athlète qui aime la Grèce et nous soulignons qu'il sera avec nous à l'Eurobasket, après tout, il l'a également déclaré indirectement."

La compétition se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en Italie, en Allemagne, en République Tchèque et en Géorgie. Antetokounmpo avait représenté son pays lors de l'Eurobasket 2015 et à la Coupe du monde en 2019. La Grèce avait respectivement terminé aux 5e et 11e places de ces tournois. Le dirigeant de la fédération grecque a ajouté que le double MVP de la NBA disputerait aussi les matches de qualification pour le Mondial 2023 le mois prochain. La Grèce affrontera l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie dans le groupe C, qui se déroulera à Milan.

