Eurobasket

La France respire un grand coup. Battus et largement par l’Allemagne lors de leur entrée en lice dans la compétition, les hommes de Vincent Collet n'avaient pas le droit à l'erreur face à la dangereuse Lituanie et ils ont passé ce test "mental" avec brio. A l'arrivée, les coéquipier de Rudy Gobert ont signé un succès très important pour la suite de leur compétition, mais ils ont aussi ajoué la manière à leur copie. C'était en quelque sorte la victoire totale. "C'est l'équipe qu'on veut être", a soufflé un Gobert soulagé après la rencontre.

Les conséquences de ce rebond sont multiples. D'abord, c'est une libération mentale, puisque les Bleus se sont à la fois décoincés tout en s'enlevant une épine du pied pour la suite du tournoi. Mais c'est surtout une bouffée d'air frais comptable. Les vice-champions olympiques ont ouvert leur compteur dans leur poule B, très relevée, et préservé leurs chances de terminer en tête de celle-ci. La victoire de l'Allemagne face à la Bosnie (92-82) a également fait leurs affaires. Dimanche, ils défieront la Hongrie (20h30) avec l'esprit libre, avant d'affronter la Bosnie, puis la Slovénie de Luka Doncic.

Cette victoire n'a pas complètement effacé les carences des Français pour autant. Encore une fois, ils ont payé cher une entame de rencontre fantomatique. Menés 18-6 après cinq minutes de jeu, les Bleus - Heurtel, Yabusele, Fournier, Tarpey et Gobert étaient dans le cinq majeur - ont été à deux doigts de sombrer encore. Il a fallu un temps mort de Vincent Collet, du sang-frais et un excellent Evan Fournier au shoot pour renverser la tendance. Avec une défense plus agressive et positionnée plus haut avant la pause, les Tricolores ont peu à peu assemblé les différents ingrédients pour renverser le tableau d'affichage. Mais on gardera surtout ce soupçon de grinta qui a animé les joueurs au maillot bleu.

Une équipe de France enfin agressive

"C'est quelque chose qu'on a oublié (d'avoir du cœur), c'est notre marque de fabrique. Il y a beaucoup de nouveaux, on est un groupe à moitié en reconstruction, on a beaucoup d'anciens aussi. Ce soir (samedi, ndlr), il fallait qu'on montre la voie. La Lituanie c'est une équipe qui est très dure à jouer. Ils étaient sur le point de battre la Slovénie, ils étaient très physiques. On a mis six minutes à vraiment se mettre dans le match et là ça y est, j'espère qu'on est entrés dans notre compétition", a analysé après la rencontre Evan Fournier au micro de Canal +. Avec ses 27 points, il a été l'homme du match.

Le réveil du joueur des Knicks de New York n'a pas été le seul détonateur pour les Bleus. Le retour de Moustapha Fall, entré en jeu, et l'apport d'Andrew Albicy ont également donné du tonus à cette équipe d'abord amorphe, puis devenue machine à broyer. Le meneur de 32 ans a surtout retenu l'intensité pour expliquer la volte-face. "Il faut être comme ça tout le temps en fait. On a lutté, on a usé beaucoup d'énergie. La différence avec jeudi ? L'agressivité tout simplement. On est beaucoup plus agressifs", a analysé le Francilien. "C'est vrai qu'on a mal commencé, mais ceux qui sont sortis du banc ont amené de l'énergie et donné de la confiance au 5 majeur qui, après, a fini le match. Il faut commencer les matches en étant agressifs, les arbitres laissent jouer et il faut qu'on soit 'physiques' avec les adversaires. Ce n'est qu'un match, on en a encore trois qui nous attendent. Cela fait du bien au moral."

Intégré au cinq de départ, Terry Tarpey a lui aussi brillé après l'entame molle de son équipe. C'est d'ailleurs lui qui a sauvé la boutique, en compagnie de Gobert, pendant le quatrième quart-temps, quand les Français ont piqué du nez lors de la dernière minute de jeu. "C'était un beau match. On a bien rebondi. On a mal commencé, mais on a bien trouvé l'énergie en seconde période", a-t-il constaté, avant de mettre en avant le collectif et prévenir les autres équipes : les Bleus sont là. "Si on joue avec une telle alchimie, avec de l'intensité, ça va être dur pour les autres. C'était notre soir."

Fournier, une prestation XXL

Si les Bleus étaient d'accord sur la portée collective de leur succès, impossible de ne pas parler plus en profondeur de la prestation d'Evan Fournier. Avec ses 27 points, 5 rebonds et 3 passes, le joueur de 29 ans est sorti du lot sur le plan comptable. Il a surtout retrouvé son adresse au tir, un autre des maux des Français contre l'Allemagne et laissé en vie les siens, avant de les porter, puis baisser en intensité, ce qui semble logique. Face aux Teutons, Fournier n'avait scoré que 7 petits points, c'est dire l'écart de niveau. "Il a fait du Evan Fournier", a décrit Rudy Gobert à propos de son compère de la génération 1992. "Il a mis ses shoots, il a été agressif et il a su nous garder dans le match quand c'était un peu plus dur."

"On sait que je suis un joueur de série et que je peux monter très vite en points", a commenté Fournier au sujet de sa très belle partition, selon des propos rapportés par l'AFP et Canal +. "J'ai joué avec plus d'agressivité, sans vraiment réfléchir. Je suis un joueur d'instinct, j'ai besoin d'être agressif. J'ai de la réussite ce soir". Pourvu que ça dure pour les Bleus.

