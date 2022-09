Au moins, on ne s'ennuie pas en suivant l'équipe de France cet été. "C'est probablement le scénario le plus dingue que j'ai connu", a même reconnu Vincent Collet après la victoire miraculeuse de ses protégés face à la Turquie (87-86 a.p.). Mais ce n'est pas l'histoire d'un match. Les Bleus nous ont habitués à une certaine inconstance depuis le coup d'envoi de ce championnat d'Europe. D'une rencontre à l'autre, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et au cours d'un même match, c'est un peu la même histoire.

Régulièrement durant cette compétition, les coéquipiers d'Evan Fournier ont connu des hauts. Et de terribles bas. Les plus significatifs ? Le 13-0 face à la Bosnie-Herzégovine et donc le 19-0 encaissé dans le troisième quart-temps face à la Turquie lors du huitième de finale. Des trous d'air coupables, qui n'ont pas eu de conséquences préjudiciables dans ces rencontres, grâce notamment à la capacité des médaillés d’argent olympique à rebondir et à se remettre les idées en place pour repartir.

Il faut que ça s'arrête parce qu'il ne peut pas y avoir de suite

Il n'empêche, cette inconstance pose questions sur l'avenir et les ambitions des Bleus dans ce championnat d'Europe, où Rudy Gobert rappelle à l'envi qu'il est là pour l'or. Une telle irrégularité risque de se payer cash face à des adversaires plus armés, alors que la Serbie pourrait se présenter en quarts de finale. Mais pour le moment, les Bleus ne trouvent pas la solution même si le mal est évidemment identifié. "On a vraiment le match en main et on se met à mal jouer et on leur laisse prendre la confiance. Après, on ne trouve pas de solutions et on ne trouve pas notre rythme", note Evan Fournier. "Dans le troisième quart-temps, on est reparti dans nos travers. On n'avait plus de rythme en attaque, on défendait moins dur", a complété Vincent Collet.

Ces sautes de concentration, ou ces baisses de régime, s'illustrent aussi par un souci majeur pour les Français : les pertes de balles. Match après match, elles s'accumulent. 21 contre les Turcs, 18 contre les Slovènes ou les Bosniens, 20 contre les Hongrois... "Notre éternel péché depuis le début de ce tournoi, ce sont les pertes de balles, s'agace Vincent Collet. Cette faiblesse est vraiment une vulnérabilité difficilement supportable, surtout dans un match couperet. Il faut que ça s'arrête, parce qu'il ne peut pas y avoir de suite, quel que soit l'adversaire. Ça vient d'un manque de discipline, d'effort sur les démarquages."

Des petits détails qui n'en sont pas. Et font la différence à ce niveau. L'absence de leaders comme Nicolas Batum et Nando De Colo peut aussi expliquer les passages à vide affichés par les Tricolores. Mais ça, Rudy Gobert, Evan Fournier and co n'auront pas les moyens de changer cela cette semaine à Berlin. A eux de faire sans leurs deux illustres "anciens" et de trouver comment gommer leurs manques actuels pour continuer de rêver et assouvir leurs ambitions.

