Oui, Rudy Gobert est le dernier all-star NBA de l'Eurobasket 2022. Si des considérations propres à la grande ligue n'ont rien à faire, ou presque, dans la compétition continentale, énoncer ce simple fait permet de mesurer le jeu de massacre qui se déroule à Berlin depuis le weekend dernier. Nikola Jokic d'abord, Giannis Antetokounmpo ensuite et même Luka Doncic, tentant du titre avec la Slovénie, enfin, ont pris la porte. L'Allemagne, l'Espagne, la Pologne et donc la France, quatre nations peuvent encore rêver du titre européen. Tour d'horizon.

Le programme des demi-finales

17h15 : Pologne-France

20h30 : Allemagne - Espagne

Allemagne

Bilan sur la compétition : 6 victoires - 1 défaite

Meilleur résultat à l'Euro : Or en 1993

Résultat aux JO de Tokyo : 8e

Le parcours

Après Cologne, Berlin. La Mannschaft n'a pas quitté les frontières du pays dans cet Euro. A domicile, les joueurs du Canadien Gordon Herbert sont poussés par un public bouillant. Tout avait d'ailleurs bien démarré avec des succès probants contre l'équipe de France, la Bosnie et la Lituanie. Seule la Slovénie d'un Luka Doncic en feu (36 points) a fait chuter l'Allemagne. Deuxième du groupe B, la sélection s'est offert un huitième sans frayeur face au Monténégro (85-79) avant de déboulonner Antetokounmpo et ses frères en quart (107-96).

La star : Dennis Schröder

Arrivé en 2014 en sélection, Dennis Schröder a repris le flambeau de Dirk Nowitzki. Les deux n'ont joué que l'Euro 2015 ensemble (17e) et cette équipe est donc depuis celle du meneur passé par Atlanta, Oklahoma City ou les Lakers en NBA. Brillant scoreur, le natif de Brunswick n'a jamais été aussi leader que cette année. Il est le meilleur marqueur (20,2 points de moyenne) parmi les nations encore en lice même si son pourcentage laisse à désirer (39%). Il a sérieusement haussé le niveau dans le tableau final, demandez-donc à la Grèce, sa dernière victime (26 points, 8 passes).

Dennis Schröder Crédit: Getty Images

La question : L'attaque peut-elle gagner l'Euro ?

92 points contre la Bosnie, 109 face à la Lituanie (double prolongation), 106 contre la Hongrie et enfin 107 face à la Grèce, l'Allemagne fait feu de tout bois depuis le début de l'Euro. Meilleure attaque de la compétition, la sélection de Gordon Herbert encaisse beaucoup de l'autre côté (83,7 pts). Jusqu'ici ça ne l'a pas empêché d'enchaîner les succès (six pour une défaite). Mais l'équipe de France, et d'autres, l'ont prouvé : quand l'adresse vient à manquer, serrer la vis en défense devient vital. Avec un premier rideau (Schröder) perméable, l'Allemagne peut être en difficulté.

Espagne

Bilan sur la compétition : 6 victoires - 1 défaite

Meilleur résultat à l'Euro : Or en 2009, 2011 et 2015

Résultat aux JO de Tokyo : 6e

Le parcours

Si vous n'avez que peu entendu parler de l'Espagne depuis le début de la compétition, c'est un peu parce qu'avec la retraite des Gasol, les Ibères passent sous les radars et beaucoup parce qu'ils n'ont affronté aucune très grosse nation jusqu'ici. Le groupe A était l'un des plus abordables et la Lituanie puis la Finlande en phase finale, sans être des cadeaux n'étaient pas non plus des obstacles insurmontables. L'Espagne arrive en demie avec une seule défaite, surprise face à la Belgique.

La star : Willy Hernangomez

Il est loin le temps des Pau et Marc Gasol, Juan-Carlos Navarro ou Ricky Rubio. En convalescence, ce dernier a laissé le soin à Rudy Fernandez de représenter les "Ninos de Oro". Mais l'ailier de 37 ans est surtout un symbole pour son équipe. Le meilleur joueur se nomme Willy Hernangomez (17,9 pts, 7,1 rebonds). Son efficacité est impressionnante (68,6% au tir) et il a même grimpé à 77% contre la Finlande (10/13 pour 27 points) en quarts. Hernangomez n'est pas le nouveau Gasol mais il porte son équipe depuis le début de l'Euro.

Willy Hernangómez Crédit: Getty Images

La question : La nouvelle génération peut-elle imiter l'ancienne ?

Le règne espagnol peut-il se poursuivre ? Championne du monde en 2019, la Roja avait un peu surpris son monde avant de rentrer dans le rang aux JO (défaite en quart contre les Américains, 6e au final après un parcours moyen). Dans cette équipe, on trouvait encore les frères Gasol, Rubio ou encore Claver. Seul Fernandez est là parmi les "grognards" cette année. De talent, l'Espagne ne manque pas. D'expérience ? Un peu. De coeur ? Réponse dès ce vendredi face à l'Allemagne et possiblement en finale dimanche. Depuis 2007, l'Espagne est systématiquement sur le podium de l'Euro (Trois fois en or, une fois en argent, deux fois en bronze).

Pologne

Bilan sur la compétition : 5 victoires - 2 défaites

Meilleur résultat à l'Euro : Bronze en 1939, 1965 et 1967

Résultat aux JO de Tokyo : Non qualifiée

Le parcours

Placée dans le groupe le plus faible du 1er tour (Serbie, Finlande, Tchéquie, Israël, Pays-Bas), la Pologne a souffert (-30 contre la Finlande, -27 contre la Serbie). Opposée à l'Ukraine en huitième, elle a franchi l'écueil mais la Slovénie devait en être un trop important. Il n'en a rien été et non seulement la Pologne a tenu tête à Doncic et sa bande mais en plus elle l'a battue dans le "money-time". Une surprise insensée au regard de la solidité slovène depuis le début de la compétition. La Pologne a bien gêné Doncic (14 points à 5/15), ce fut décisif.

La star : Mateusz Ponitka

Nous aurions pu citer A.J. Slaughter, d'autant qu'il est une vieille connaissance de la Pro A (Cholet, Chalon, Strasbourg, ASVEL) mais la star, surtout depuis le quart de finale, c'est Mateusz Ponitka. Le joueur du Zenit Saint-Pétersbourg a été incandescent (26 points, 16 rebonds, 10 passes) avec notamment cinq tirs primés. Arrière d'1,98 m, il a complètement changé de braquet dans la phase finale. Attention danger pour les Bleus !

Mateusz Ponitka Crédit: Getty Images

La question : Coup d'un soir ou début d'une incroyable histoire ?

Après les éliminations de la Serbie et de la Grèce, la Slovénie avait une belle gueule de favorite, surtout en tant que tenante du titre et avec un Luka Doncic inarrêtable (36, 47 et 35 pts avant le quart de finale). L'as est passé au travers et avec un Mike Tobey blessé, la force de frappe slovène s'en trouvait grandement diminuée. Aussi, le collectif polonais a-t-il l'étoffe d'un champion d'Europe ? On le saura vite mais une chose est sûre, le succès contre la Slovénie lance une dynamique. Et il ne reste que deux matches à gagner…

France

Bilan sur la compétition : 5 victoires - 2 défaites

Meilleur résultat à l'Euro : Or en 2013

Résultat aux JO de Tokyo : Argent

Le parcours

Un peu chaotique, il faut bien l'admettre. Comme la Pologne, les Bleus abordent le dernier carré avec deux défaites au compteur et même certains succès (Hongrie, Turquie, Italie) n'ont franchement pas rassuré. Cette équipe perd trop le ballon pour vivre sereinement et elle manque encore de solidité sur l'ensemble d'une rencontre comme l'a prouvé le huitième face à la Turquie. Cependant, il faut accorder aux Bleus ce don de renverser des situations impossibles et d'y croire, toujours.

La star : Evan Fournier

Rudy Gobert ? Evan Fournier ? Notre cœur balance mais il a finalement penché du côté de l'arrière des Knicks car c'est de lui que doit venir l'étincelle nécessaire à l'obtention d'un grand résultat pour l'équipe de France. Le natif de Charenton ne connaît sans doute pas l'Euro qu'il avait imaginé, son match face à la Lituanie (27 pts) étant le seul à sortir du lot. Fournier est ciblé et il paie l'absence de De Colo et Batum. Mais dans un grand jour, il est l'un des meilleurs arrières du tournoi. Un duel offensif face à la Pologne devrait lui convenir même si ce n'est pas l'ADN de cette équipe de France.

Evan Fournier avec l'équipe de France à l'EuroBasket, 2022 Crédit: Getty Images

La question : La France est-elle la favorite du dernier carré ?

Non, sans doute pas. Sans Nando De Colo et Nicolas Batum, cette équipe est évidemment moins forte et si elle a montré des très hauts (Lituanie et Slovénie malgré la défaite), elle a plus souvent inquiété sur son niveau de jeu moyen. Reste que l'équipe de France est vice-championne olympique en titre et qu'elle a de sérieux arguments à faire valoir. La défense d'abord, la meilleure des quatre engagées, Rudy Gobert ensuite, capable de dominer n'importe quel adversaire polonais, allemand ou espagnol, Guerschon Yabusele, Evan Fournier et Thomas Heurtel enfin. Vincent Collet sait de son côté comment faire dans ces matches-là.

