C'est une équipe de France habituée aux médailles internationales. Mais qui en veut encore. Lancés par la génération Tony Parker, les Bleus ont changé de dimension ces 20 dernières années. Aujourd'hui, ils font régulièrement partie des derniers représentants dans les compétitions internationales. Et dimanche, ils auront encore une médaille internationale autour du cou, leur troisième de rang. Forcément, ils n'ont cependant pas envie de se contenter de ce qu'ils ont déjà. "Il faut aller chercher l'or", a tout de suite balancé Andrew Albicy au micro de Canal +.

Ad

Depuis le début du tournoi, Rudy Gobert ne parle lui que de ça. Ce métal qui leur échappe depuis tant d'années. Sacrée à l'Euro 2013 dans le sillage de TP et autres Boris Diaw, l'équipe de France n'a depuis plus connu ce bonheur unique de monter sur la plus haute marche du podium. Et Nicolas Batum et Nando De Colo ayant préféré laisser leurs corps souffler un peu cet été, cette génération 2022 n'était pas là à l'époque, sauf Thomas Heurtel. De quoi attiser encore un peu plus les appétits. "Je suis content forcément, mais on n'est pas venus pour faire deuxièmes, annonce le capitaine Evan Fournier. On se le dit depuis un moment maintenant."

Eurobasket Un match enfin parfait, un rêve toujours intact IL Y A 3 HEURES

On sait qu'on peut être champion d'Europe

Une culture du résultat et de la gagne est rentrée dans l'ADN des Bleus. Et ce tournoi ne fait que l'illustrer encore une fois. Malgré l'absence de cadres – et non des moindres tant Batum et De Colo peuvent manquer en termes de leadership et de création sur le terrain -, Evan Fournier and co sont encore là. Même s'ils ont démontré des failles tout au long de cet Euro 2022. "On est monté en puissance sur cette compétition. On a un groupe avec des joueurs qui ont beaucoup de coeur. Et un coaching staff qui fait du bon boulot et qui est là depuis des années. Il y a une forme de continuité. Maintenant, on va essayer de faire mieux que l'année dernière. On sait qu'on peut être champion d'Europe", lance le capitaine Fournier.

Après la prestation sortie vendredi en demi-finale – un match référence enfin -, les Français ont de quoi se montrer ambitieux. Surtout en termes d'état d'esprit. Dans cet Euro riche en sensations - Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Luka Doncic peuvent en témoigner -, ils ont su aborder cette demi-finale face à un adversaire au pedigree pas forcément ronflant comme il le fallait. "On a respecté cette équipe. C'était la clef. On savait que si on les prenait de haut, on aurait pu se faire surprendre. Comme d'autres équipes dans ce tournoi", a résumé l'excellent Guerschon Yabusele sur Canal +.

On n'a jamais défendu comme ce soir

La défense bleue a notamment été impressionnante. A Berlin vendredi, les Français ont mis les barbelés pour ériger un mur infranchissable dans le sillage de Rudy Gobert - qui a collectionné les contres dans le deuxième quart-temps (3) – et des autres grandes tours tricolores (ndlr : Moustapha Fall et Vincent Poirier). Là aussi, c'est une vraie culture pour cette équipe de France depuis des années. "Quand on est en place défensivement, on sait où on va, s'est félicité Albicy. Ça part de la défense. Quand on arrive à piquer des ballons, les faire déjouer, on arrive à avoir des paniers faciles. Ça nous met en confiance." "On les a pris à la gorge. On n'a jamais défendu comme ce soir depuis le début du tournoi. Il ne pouvait pas attaquer contre cette défense-là. Et après, les choses s'enchaînent", a enchaîné Collet sur W9.

Les Tricolores ont ainsi fait le plein de confiance avant cette troisième finale de Championnat d'Europe en onze ans (sur quatre au total). "C'est bien de faire un match complet de A à Z, d'être sûrs de nos forces, d'avoir beaucoup de caractère, savoure Evan Fournier (10 points). J'ai retrouvé mon équipe, celle en qui j'ai 100% confiance."

Après avoir survécu à plusieurs reprises dans cet Euro en montrant une force de caractère étonnante, les vice-champions olympiques sont bien conscients qu'ils ont les armes pour aller au bout de leurs rêves. Malgré leurs manques. Car ils ont du cœur et montent en puissance. "On est arrivé en demi-finale avec des hauts et des bas. On a montré pas mal de faiblesses. Mais on était là. Ce vendredi, on a fait notre match le plus construit. Il faut faire encore mieux dimanche. On est passé par pas mal d'émotions, par beaucoup de difficultés. Maintenant on en veut encore plus. Et terminer le travail dimanche soir", lance Collet. "On a encore un match pour marquer l'histoire", conclut Rudy Gobert.

Eurobasket Nouvelle sensation à Berlin : Doncic et la Slovénie sortis par la Pologne HIER À 20:28