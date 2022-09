Eurobasket

C'est un petit séisme dans cet Euro. La Serbie n'est plus là. Alors que tout le monde s'attendait à un duel entre Nikola Jokic et les Bleus de Rudy Gobert en quarts de finale mercredi à 17h15, le rendez-vous n'aura pas lieu. Les vice-champions olympiques ne croiseront pas la route du double MVP de la saison régulière en NBA, qui marchait pourtant sur cet Euro. Car les Italiens sont passés par là et ont réussi un exploit gigantesque (86-94) en venant à bout des Serbes, invaincus jusque-là.

Voir la Serbie prendre la porte dès les huitièmes de finale est un choc. Les Serbes étaient présentés comme des favoris pour le titre depuis de longues semaines. Et leur phase de poules n'avait fait que justifier cette impression. Meilleure attaque du tournoi, la Serbie a déroulé en République tchèque enchainant les larges victoires dans le sillage d'un Nikola Jokic impressionnant. Mais l'Italie a tout fait exploser, même sans la présence de Danilo Gallinari (blessé avant le début du tournoi) et de pivot d'envergure pour stopper la star de Denver.

16 sur 38 à trois points !

Après un début de match idéal des Serbes, dans le sillage encore une fois de Jokic bien entendu (28-20 pour la Serbie à la fin du premier quart), l'Italie a trouvé son rythme avant d'exploser la défense serbe après la pause. Avec une adresse insolente à trois points notamment. Marco Spissu (22 pts à 6 sur 9 à trois points) a pris feu et la Squadra Azzurra a arrosé comme rarement pour finir avec un superbe 16 sur 38 à trois points, soit 42% de réussite !

Pour la première fois malmenée réellement dans cet Euro, la Serbie s'est mise à douter. Et à déjouer. Les efforts de Nikola Jokic (32 pts, 13 rbds, 3 pds) n'y ont alors rien changé. Vasilije Micic (16 pts, 8 pds) et consorts ont pris la porte. Evan Fournier and co vont donc retrouver l'Italie qu'ils ont battue à deux reprises en préparation cet été (77-78 à Bologne le 12 août, et 100-68 à Montpellier le 16 août). Et dire qu'ils ne s'y attendaient pas forcément est un doux euphémisme.

