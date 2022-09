Eurobasket

Après Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, Luka Doncic ! C'est décidément un Euro surprenant. Riche en sensations. Alors que la sélection serbe puis l'équipe grecque sont déjà tombées de haut ces derniers jours malgré la présence de leur superstars NBA, c'est la Slovénie qui a subi le même sort ce mercredi soir. Luka Doncic n'y a rien pu faire. Pourtant largement favorite de leur quart de finale, les demi-finalistes des Jeux Olympiques 2022 ont pris la porte contre une équipe polonaise qui signe un exploit grandiose (87-90) pour rejoindre le dernier carré de l'Euro la première fois depuis 1971.

Alors que Luka Doncic ne cessait de régaler depuis le début de l'Euro, le génie de Dallas est passé à côté de son quart de finale. S'il s'est réveillé au troisième quart temps quand la Slovénie a relevé la tête, le phénomène slovène, visiblement gêné derrière la cuisse en deuxième mi-temps, n'a pas brillé comme à son habitude. Maladroit (5 sur 15 aux tirs, 33%), brouillon pour une fois (6 ballons perdus), il n'a pas pesé sur cette rencontre comme il a coutume de le faire. Et s'il finit avec 14 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, il a dû quitter ses coéquipiers à trois minutes de la fin pour cinq fautes.

Ponitka juste monstrueux

Sans lui, les Slovènes n'ont pas réussi à renverser la tendance. Mais il ne faut pas se tromper : la Pologne est allée chercher sa victoire avant. Lors des deux premiers quart-temps notamment, les Polonais ont régalé. Avec un jeu bien huilé, une belle réussite à trois points (9 sur 19 à la pause, 13 sur 38 au final) et un jeu de transition efficace, le collectif polonais a complètement fait déjouer les Slovènes. Jusqu'à prendre 23 points d'avance avant de rejoindre les vestiaires dans le sillage d'un Mateusz Ponitka, tout simplement monstrueux. Auteur de 26 points, 16 rebonds, 10 passes, l'ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, qui a rompu son contrat peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'est que le troisième joueur de l'histoire de l'Euro à réussir un triple double après le Croate Toni Kukoc en 1995 et le Roumain Andrei Mandache en 2017.

Si la Slovénie a relevé la tête au troisième quart-temps pour infliger un 24 à 6 à la Pologne et recoller, les coéquipiers d'AJ Slaughter (16 pts, 6 rbds, 4 pds) ont su rester concentrés. Incapables de régler la mire et de mettre leur basket en place lors de la troisième période, ils n'ont pas paniqué quand la Slovénie a refait son retard jusqu'à passer devant. Ils ont même retrouvé leurs sensations au meilleur moment pour repasser devant à cinq minutes de la fin. Avant de ne plus craquer pour filer vers les demi-finales et les Bleus, qui ne s'attendaient pas forcément à les défier. Mais savent à quoi s'attendre…

