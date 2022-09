Frustrés, les Bleus. Et ce n'est pas uniquement lié à leur incapacité à stopper le talent de Luka Doncic. Si l'extraterrestre slovène s'est mué en "monstre", dixit Amath M'Baye, l'équipe de France a aussi dû gérer les vents contraires liés à l'arbitrage. Car à l'image d'Evan Fournier, qui a explosé en fin de rencontre après avoir perdu le ballon sur la dernière possession suite à une action litigieuse à ses yeux, les vice-champions olympiques n'ont pas vraiment goûté la prestation des hommes au sifflet durant ce dernier match de poules perdu face au tenant du titre.

Ad

D'habitude peu prolixe sur ce genre de débat, Vincent Collet n'a ainsi pas caché sa colère à l'issue de la rencontre : "Le basket est un sport magnifique quand les joueurs décident. Que voulez-vous que je dise à mes joueurs ce soir ? La Slovénie avec Luka Doncic, ok, mais l'équipe de France a aussi accompli des choses, ces dernières années, qui méritent d'être arbitrés correctement. On ne demande pas un traitement de faveur mais à être arbitrés correctement. Ce soir ce n'était pas le cas. Il y a eu un total manque de respect envers nous (...) Ça fait partie du jeu mais jusqu'à un certain point. Ce soir, je considère qu'on a été maltraités".

Eurobasket Les Bleus tombent sur un Doncic monstrueux IL Y A 4 HEURES

On a joué contre une grande équipe, comme une grande équipe…

Les mots sont forts. Surtout dans la bouche d'un technicien d'habitude assez mesuré. "C'est notre meilleur match de tout ce tournoi, malheureusement il n'est pas récompensé. Ça fait 50 ans que je suis dans le basket, je suis plutôt connu pour être calme et respectueux. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'occuper des arbitres. Mais là, ce n'est plus possible. Ce soir, ça a trop d'importance. On a joué contre une grande équipe, comme une grande équipe, les joueurs doivent décider du résultat", a encore déploré le sélectionneur des Bleus avant d'étayer ses propos : "La faute à 82-82 sur Elie Okobo alors qu'on a la balle, Dragic s'est jeté sur lui. N'importe quel arbitre doit siffler ça."

S'ils sont évidemment aussi remontés que leur coach, les Bleus ont en général préféré ravaler leur colère devant les micros et laisser leur sélectionneur gérer ce dossier épineux. Si Andrew Albicy a parlé d'une "blague", Evan Fournier a par exemple balayé d'un revers de main ce sujet malgré sa fureur de la fin de rencontre : "sans commentaire", a expédié le capitaine des Bleus. Et ils font bien de passer à autre chose. Car les Français ne doivent pas tout jeter de cette rencontre face à Doncic, Goran Dragic and co. "Luka est évidemment un joueur fantastique. Il est capable d'influer sur le jeu comme peu l'ont fait dans l'histoire de ce sport", a reconnu Rudy Gobert (19 pts, 8 rebonds). "Mais malgré tout ça, le score était à égalité quand il restait deux minutes à jouer, avant qu'il ne se passe ce dont Vincent (Collet) a parlé."

J'ai trouvé qu'on avait été vaillants

Pour ce test grandeur nature, et s'il est toujours difficile de positiver après une défaite, les Français ont en effet montré des choses intéressantes et n'ont pas à rougir de leur prestation dans l'ensemble. Les coéquipiers d'Evan Fournier ont été concentrés. Malgré l'absence de Guerschon Yabusele (cuisse) – l'un des Bleus les plus en vue depuis le début de l'Euro -, ils ont été dans le match jusqu'au bout. Mais il faudra corriger certains manques (comme les pertes de balles, 18 encore mercredi) pour assouvir leurs ambitions.

Rudy Gobert, qui a confirmé sa montée en puissance, veut rester focus sur ce qui peut être amélioré. "On peut pointer du doigt beaucoup de facteurs. Mais nous, on doit être meilleur en tant qu'équipe en fin de match. On doit continuer de progresser", lance le joueur de Minnesota. "Malgré tout ça (ndlr : l'arbitrage), on doit être meilleur en fin de match. J'ai trouvé qu'on avait été vaillants ce soir en dépit de toutes ces circonstances. On est en confiance". "Il y a pas mal de choses que l'on peut mieux faire. C'est une frustration. (...) On est en train de monter en puissance", renchérit Amath M'Baye sur Canal.

Samedi, les vice-champions olympiques devront confirmer cette montée en régime en huitièmes de finale face à la Turquie. Car ils n'ont désormais plus le droit de tâtonner. Et ce n'est pas forcément pour leur déplaire. "Quand les matches couperets commencent, c'est tout de suite différent. Match costaud contre la Turquie dans une partie de tableau très dure, il faut qu'on soit solides", prévient Evan Fournier. "On se rend la route plus difficile. Mais on n'est pas venu pour avoir une route facile, mais pour la médaille d'or. Et de temps en temps, c'est peut-être mieux pour nous (ndlr : d'avoir un parcours difficile)", annonce de son côté Rudy Gobert.

Eurobasket Y a du mieux pour les Bleus HIER À 14:21