Ils ont un pied en finale de l'Eurocup. Valence et Alba Berlin se sont imposés respectivement face à Kazan 69-64 et Andorre 102-97 en demi-finales aller de l'Eurocoupe ce mardi. Les deux clubs ont donc la possibilité de valider leur ticket pour la finale dès vendredi lors des demi-finales retour. Un match d'appui, en cas d'égalité, se déroulera le mercredi 27 mars dans la salle de Valence et de Berlin.

Demi-finales aller :

Valence (ESP) - Kazan (RUS) : 69-64

Alba Berlin (GER) - Andorre (AND) : 102-97

Demi-finales retour (vendredi) :

17h : Kazan (RUS) - Valence (ESP)

20h : Andorre (AND) - Alba Berlin (GER)