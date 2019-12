Pour participer à la suite de la compétition, le club de banlieue parisienne, avant-dernier du groupe C, devait l'emporter en Lombardie et espérer un résultat favorable lors des ultimes rencontres de ses autres rivaux mercredi. Au Palaleonessa, le meneur canadien Kenny Cherry (18 points, 4 rebonds, 5 passes) et ses partenaires ont pris les commandes à la pause (41-39) mais ont eu un gros passage à vide dans le troisième quart-temps, perdu 25 à 11.

Ils n'ont jamais réussi à combler leur retard face au club italien qui a, grâce à son succès, décroché son billet pour la seconde phase de groupes de la petite soeur de l'Euroligue. L'équipe de Pascal Donnadieu, qui s'était déjà inclinée lors du match aller contre Brescia (73-65) fin octobre, est le second club français éliminé dès le premier tour après Limoges, dernier du groupe B. Monaco, déjà qualifié avant l'ultime journée, termine troisième du groupe A après sa défaite à domicile face au Virtus Bologne (81-72), plus tôt mardi.