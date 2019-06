Valérie Garnier a été limogée par Fenerbahçe à la veille de l'Euro en Lettonie et en Serbie. La sélectionneuse de l'équipe de France avait pris les rênes de Fenerbahçe pendant l'hiver 2018 après avoir entraîné Bourges pendant six ans. Elle a remporté le titre national turc deux fois d'affilée, mais n'a pas réussi à se qualifier pour le Final Four de l'Euroligue.

L'ancienne joueuse de Mirande est à la tête des Bleues depuis 2013. Elle a été deux fois médaillée d'argent à l'Euro en 2015 et 2017 et quatrième des Jeux de Rio. La France commence son Championnat d'Europe jeudi à Riga par un match contre la République tchèque.