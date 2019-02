Euroligue F - Bourges valide son billet pour les quarts de finale en battant Braine 83-55

Les basketteuses de Bourges ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de l'Euroligue en écrasant les Belges de Braine, 83 à 55, mercredi dans le Cher. Les Berruyères sont troisièmes du groupe et peuvent encore accrocher la deuxième place lors de la dernière journée contre Villeneuve-d'Ascq, déjà éliminé, dans une semaine, pour avoir un adversaire à leur portée en quarts.

Les Tango ont été trois fois championnes d'Europe (1997, 1998, 2001) mais n'ont plus disputé le Final Four depuis 2014. Les jeunes internationales françaises Alexia Chartereau et Marine Johannes ont été les deux meilleures joueuses contre Braine avec 20 et 14 points.