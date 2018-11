La France de retour en Euroligue dès la saison prochaine, l'ASVEL officiellement intégrée

La grande nouvelle est officielle. Oui, la France va bien retrouver l'Euroligue à partir de la saison 2019-2020 ! Comme déjà annoncé via un communiqué en avril dernier, c'est l'ASVEL qui profite de l'élargissement de 16 à 18 équipes. La décision a été entérinée par le comité directeur, mardi, à Tel-Aviv. L'autre club désigné est le Bayern Munich. Ainsi, les deux équipes ont été promues pour deux ans, soit jusqu'en 2021. Après deux ans d'absence, un club français intègre donc la plus prestigieuse compétition européenne.

"C’est avec joie et fierté que LDLC ASVEL a accueilli l’annonce faite ce jour par le Board de l’EuroLeague, officialisant l’intégration de notre club à la plus prestigieuse des compétitions européennes pour une durée initiale de deux saisons, et ce, dès l’exercice 2019-2020 ! ", s'est félicité le club présidé par Tony Parker via un communiqué officiel. Le joueur de Charlotte devrait tenir une conférence de presse (en visio-conférence) ce mardi après-midi.