Les Bleues avec la République tchèque, la Suède et le Monténégro au 1er tour de l'Euro

Les basketteuses françaises, médaillées d'argent aux trois derniers Championnats d'Europe, affronteront la République tchèque, la Suède et le Monténégro, au premier tour de l'Euro 2019 (27 juin-7 juillet), selon le tirage au sort effectué mercredi à Belgrade. Les joueuses de Valérie Garnier, qui ont remporté cinq de leur six matches de qualification, ont été placées dans le groupe B et disputeront leur trois premiers matches à Riga. Depuis 2009, les Françaises n'ont jamais quitté le podium de l'Euro : 1res en 2009, 3es en 2011, 2es en 2013, 2015 et 2017.

Les Espagnoles, tenantes du titre et invaincues en qualifications, joueront également à Riga, dans le groupe A en compagnie des hôtes Lettonnes, des Britanniques et des Ukrainiennes. Les Belges, quatrièmes du Mondial 2018 à Tenerife et médaillées de bronze à l'Euro 2017, ont hérité d'une groupe difficile avec la Russie, championne d'Europe 2011 et invaincue en qualifications, et la Serbie, championne d'Europe 2015 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques 2016 à Rio.

Les six premières équipes de cet Euro 2019 seront qualifiées pour les quatre tournois de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Composition des groupes

Groupe A (à Riga, Lettonie) : Ukraine, Grande-Bretagne, Lettonie, Espagne

Groupe B (à Riga, Lettonie) : Suède, France, République tchèque, Monténégro

Groupe C (à Nis, Serbie) : Hongrie, Turquie, Italie, Slovénie

Groupe D (à Zrenjanin, Serbie) : Bélarus, Russie, Belgique, Serbie