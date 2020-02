C'est déjà la dix-septième défaite de l'ASVEL cette saison en Euroligue. Ce vendredi, Villeurbanne s'est incliné sur le parquet de Khimki Moscou (108-79) et s'enfonce donc à la seizième place du classement. Après une semaine de trêve internationale, les Villeurbannais ont rapidement été distancés, enregistrant un retard de 7 points à l'issue du premier quart-temps. A la mi-temps, l'écart était irrattrapable (65-42) après un deuxième quart-temps clairement dominé par les Russes.

Contre des Moscovites encore en course pour figurer dans le Top 8 et participer aux play-offs, mais qu'ils avaient dominé à l'Astroballe en décembre (92-88), les Villeurbannais ne se sont jamais montrés vraiment dangereux. Adreian Payne (14 points) et David Lighty (12 points) ont fini meilleurs marqueurs pour l'ASVEL, tandis qu'en face, l'arrière russe Alexey Shved a signé un double-double avec 24 points et 13 passes décisives.

Gros choc contre Monaco dimanche

Les coéquipiers d'Antoine Diot ne comptent que deux succès d'avance sur le Zenit Saint Petersbourg, bon dernier. A huit journées de la fin, ils pointent à trois victoires de la huitième place, occupée par leurs bourreaux du jour. Les Rhodaniens vont devoir se reconcentrer sur le championnat en vue d'un choc annoncé contre Monaco, co-leader de Jeep Elite avec Dijon, dimanche à 16h à l'Astroballe. Les joueurs de la banlieue de Lyon recevront Valence lors de la prochaine journée d'Euroligue mardi (3 mars).